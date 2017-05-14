США, Японія, Південна Корея та Китай засудили нові ракетні випробування КНДР

Північна Корея у неділю здійснила черговий тестовий запуск балістичної ракети. Судячи з незвичної траєкторії, це може бути нова двуступенева ракета на рідкому палеві, яка здатна пролетіти 4,500 кілометрів.

Згідно із заявою Білого дому, випробування повинні стати "викликом для всіх країн, щоб реалізувати набагато більш жорсткі санкції щодо Північної Кореї".

Раніше, Японія та Південна Корея засудили дії КНДР, як серйозну загрозу для регіону та порушення резолюцій ООН щодо озброєння Північної Кореї.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе наказав своєму уряду «підготуватися до всіх можливих непередбачених обставин".

"Запуск подібних балістичних ракет являє собою серйозну загрозу для нашої країни. Міністерство оборони і сили самооборони продовжують тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами і Південною Кореєю у напрямку збору та аналізу інформації", - повідомив журналістам міністр оборони Японії Томомі Інада в Токіо.

Вона пояснила, що ракета піднялась на 2,000 кілометрів, пролетіла 700 кілометрів протягом 30 хвилин перш ніж впасти у Японському морі. Вона також заявила, що це, можливо, є новим типом ракети.

За словами японського міністра оборони, ракета впала на відстані приблизно 400 км від східного узбережжя Північної Кореї.

Нагадаємо, наприкінці квітня Північна Корей здійснила черговий запуск балістичної ракети, але він виявився невдалим.

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