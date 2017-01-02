Барак Обама виступить з прощальною промовою 10 січня

Головна тема виступу – результати правління 44-го президента США

10 січня президент США Барак Обама виступить з прощальною промовою в Чикаго. У заяві Обами, опублікованій у понеділок другого січня, повідомляється, що в ході виступу він торкнеться таких тем, як результати правління його адміністрації, і подякує своїм прихильникам за підтримку.

Відзначивши, що перший президент Сполучених Штатів – Джордж Вашингтон – написав прощальне звернення в 1796 році, Барак Обама повідомив, що має намір виступити з прощальною промовою у своєму рідному місті – Чикаго.

«Я думаю про цей виступ як про можливість сказати спасибі за цю дивовижну подорож, як про можливість відзначити те, як ви змінили цю країну на краще за ці останні вісім років, і висловити деякі свої міркування про те, в якому напрямку все ми будемо рухатися далі», – сказав Обама.

Президент-республіканець Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня. В ході передвиборчої кампанії він пообіцяв скасувати багато з ключових заходів адміністрації Обами, включаючи реформу охорони здоров’я.

Президент Обама, який з ентузіазмом виступав на підтримку суперниці Трампа – демократа Гілларі Клінтон – прагне до м’якої передачі влади новообраному президенту, незважаючи на глибокі політичні розбіжності. Після того, як Обама залишить Білий дім, Демократична партія залишиться без явного лідера.

«З 2009 року ми пройшли через свою чималу частку випробувань, і вийшли з них сильнішими», – підкреслив Обама в електронному листі. Цілком ймовірно, саме ця тема стане головною в його прощальній промові.

«Ми змогли це зробити тому, що ніколи не переставали вірити в один з наших головних принципів, заповіданих нам батьками-основоположниками: разом ми можемо змінити нашу країну на краще», – завершив президент.

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