Президент Обама востаннє звернувся з промовою до народу і побажав усім щасливого Нового року

Останнє в 2016 році щотижневе звернення Барак Обама присвятив досягненням свого президентства

Своє останнє в 2016 році щотижневе звернення до країни Барак Обама присвятив досягненням не тільки року, що минає, а й двоx термінів його президентства в цілому.

«Сьогодні, коли ми перегортаємо сторінку цього року і дивимося в майбутнє, я хотів би подякувати вам за все, що ви зробили за останні вісім років, щоб Америка стала сильнішою», – заявив він.

Президент згадав про виклики, з якими йому довелося зіткнутися, коли він став президентом у 2009 році – рецесію, втрату робочих місць і близько 180 тисяч військовослужбовців в Іраку і Афганістані. Обама зазначив, що тепер, через вісім років, Америка розповідає зовсім «іншу історію».

Обама заявив, що за час його президентства відновилася економіка, були створені мільйони робочих місць, американські військові знищили лідера терористичного угрупування «Аль-Кайда» Осаму бін Ладена, а 165 тисяч солдатів повернулися додому після військових операцій на Близькому Сході.

Президент зазначив, що тільки в минулому році середній річний дохід американської сім’ї підвищився на 2,800 доларів. За даними Білого дому, це найвище зростання з усіх зафіксованих раніше.

Серед інших досягнень Обама розповів про своє рішення прийняти Закон про доступне медичне обслуговування (Affordable Care Act), який, за даними Білого дому, дозволив 20 мільйонам американців відчути себе фінансово захищеними «завдяки медичному страхуванню».

«І головне – жодне з цих досягнень не впало нам в руки саме, - підкреслив Обама. – Кожне із них було результатом важких рішень, прийнятих нами, а також вашої наполегливої праці та стійкості».

Президентські повноваження Обами закінчуються менше, ніж через місяць.

У своєму зверненні до країни, він розповів, що готується до «важливішої для нього ролі громадянина», підкресливши при цьому, що, як і раніше, він відданий своїй країні.

«Від усієї нашої родини ми бажаємо вам щасливого і благословенного 2017 року!», – сказав на завершення Барак Обама.

Дивіться також: Українсько-американські відносини у 2016 році - оцінки експертів

​