Посол США: Україна перебуває на передовій інформаційної війни

Посол США у Києві Марі Йованович заявляє, що Україна перебуває на передовій інформаційної війни, а українські журналісти – в авангарді цієї боротьби.

Про це вона сказала 27 квітня у Києві на міжнародній медіаконференції, де взяли участь представники регіональних ЗМІ країни.

Як повідомляє Радіо Свобода, Йованович закликала українських журналістів у своїй роботі «спиратися на факти й бути об’єктивними».

«Ми вважаємо, що подальший рух України на шляху реформ – найкращий спосіб урятувати її суверенітет, урятувати від зовнішніх загроз, російської агресії. Але це нелегко. Багато викликів, одна з найбільших проблем – поширення дезінформації. Тому дуже важливо, щоб Україна мала такі ЗМІ, яким довіряють, які можуть вести боротьбу з дезінформацією, яка стала зброєю», – зазначила посол США в Україні марі Йованович.

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