У США Росію звинуватили у нерозумінні України

Росія не розуміє Україну. Політика Кремля підсилила українську національну ідентичність та надала їй сильного антиросійського нахилу

Той факт, що антиросійські настрої міцно увійшли до української ідентичності є наслідком дій Кремля. Про це у Twitter заявив експерт авторитетного аналітичного центру Brookings Institution, колишній посол України у США, Стівен Пайфер.

"Росія не розуміє Україну. Політика Кремля підсилила українську національну ідентичність та надала їй сильного антиросійського нахилу", - відзначив Пайфер.

Експерт також відзначив, що і у самій Росії усвідомлюють власну некваліфікованість у питанні України.

"Одного разу я запитав колишнього російського дипломата, чи хоч хтось у Кремлі розуміє Україну. Він сказав, що була одна така людина, але її ніхто не слухав. Це помітно", - додав Пайфер.

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