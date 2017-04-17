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У США Росію звинуватили у нерозумінні України

Росія не розуміє Україну. Політика Кремля підсилила українську національну ідентичність та надала їй сильного антиросійського нахилу

Той факт, що антиросійські настрої міцно увійшли до української ідентичності є наслідком дій Кремля. Про це у Twitter заявив експерт авторитетного аналітичного центру Brookings Institution, колишній посол України у США, Стівен Пайфер.

"Росія не розуміє Україну. Політика Кремля підсилила українську національну ідентичність та надала їй сильного антиросійського нахилу", - відзначив Пайфер.

Експерт також відзначив, що і у самій Росії усвідомлюють власну некваліфікованість у питанні України.

"Одного разу я запитав колишнього російського дипломата, чи хоч хтось у Кремлі розуміє Україну. Він сказав, що була одна така людина, але її ніхто не слухав. Це помітно", - додав Пайфер.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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