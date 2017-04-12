Будапештський меморандум опинився у кінці списку: у США назвали підстави підтримувати Україну

Президент впливового аналітичного центру США Council on Foreign Relations, Ричард Гаас (Richard Haas) озвучив на свої сторінці у Twitter причини, через які американським платникам податків має бути небайдужа Україна.

Ми надали безпекові гарантії Україні, і ми не хочемо, щоб наше слово ставилось під сумнів нашими друзями чи ворогами

Заява експерта прозвучала після того, як напередодні державний секретар США Рекс Тіллерсон на зустрічі голів закордонних відомств країн "Великої сімки" поставив запитання, чому американських виборців має цікавити конфлікт в Україні.

Свій варіант відповіді Гаас розділив на 4 причини, через які "американські платники податків мають бути небайдужими до України" :

1) Бо американські інтереси та національна безпека перебуватимуть під загрозою у світі, де кордони можуть змінюватись військовою силою.

2) Бо не можна дозволяти Росії повірити у те, що вона може безкарно використовувати військову силу.

3) Бо Україна відмовилась від ядерної зброї, і ми не хочемо, щоб після дій Росії щодо України у світі почали думати, що саме ядерна зброя може забезпечити безпеку.

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​4) Бо ми надали безпекові гарантії Україні, і ми не хочемо, щоб наше слово ставилось під сумнів нашими друзями чи ворогами.

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