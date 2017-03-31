Пєсков: відносини між США і Росією, можливо, гірші, ніж за часів «холодної війни»

Відносини між Сполученими Штатами і Росією тепер, можливо, більш антагоністичні, ніж за часів «холодної війни», заявив представник президента Путіна Дмитро Пєсков.

Як пише видання The Hill, у програмі «Good Morning America», відповідаючи на запитання Джорджа Стефанопулоса про стан відносин між обома країнами, президентський представник Пєсков заявив, що нинішня ситуація, можливо, навіть гірша. Водночас він звинуватив США у відповідальності за провал співпраці між обома країнами.

«Нова “холодна війна”? Можливо навіть гірше. Можливо навіть гірше, беручи до уваги дії адміністрації нинішнього президента у Вашингтоні», сказав Пєсков ведучому програми.

Пєсков навів приклад видворення 35 російських дипломатів, що, однак, як відомо, сталося ще за правління Обами. Американська розвідка дійшла висновку про те, що Росія втручалася торік у хід президентських виборів.

Тепер, пише The Hill, комітети з питань розвідки Сенату і Палати представників ведуть розслідування в справі втручання Росії у президентські вибори, а також зв’язки Трампа і його співробітників з Москвою. Окреме розслідування проводить Федеральне бюро розслідувань.

Президент Путін заперечує, що Росія намагалася втрутитись у президентські вибори в США. Представники розвідки попереджають, що Кремль, за всіма ознаками, пробуватиме втручатися у недалекі вибори в кількох європейських країнах.

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