Президент США привітав мусульман з початком Рамадану

Дональд Трамп знову підкреслив, що США готові й далі співпрацювати в боротьбі з тероризмом У п’ятницю президент США Дональд Трамп привітав усіх мусульман з початком Рамадану – місяця, коли віруючі в США і по всьому світу дотримуються щоденного пост від світанку до заходу сонця, займаються благодійністю і проводять більше часу в молитві.

Все це, за словами президента, сприяє згуртованості суспільства, так як підкреслює необхідність протистояти насильству, боротися за мир і допомагати тим, хто опинився в скрутному становищі або постраждав у результаті конфліктів.

«У цьому році свято починається в той час, коли весь світ сумує про невинні жертви варварських терористичних атак в Великобританії і Єгипті – згубних дій, які суперечать духу Рамадану, – йдеться в заяві президента Трампа. – Це ще більше зміцнило нас у намірі покінчити з терористами та їх збоченою ідеологією».

У заяві президент США нагадав, що в ході свого недавнього офіційного візиту до Саудівської Аравії він зустрівся з більш ніж п’ятдесятьма лідерами мусульманського світу. Учасники зустрічі підкреслили свою готовність разом працювати над встановленням миру, безпеки і процвітання своїх народів і всього світу.

«Під час цього місяця Рамадану, ми повинні бути готові зробити все можливе, щоб майбутні покоління не страждали від бича (тероризму) і могли молитися і розмовляти з Богом в світі», – з аявив Дональд Трамп, підкресливши, що США завжди будуть надавати підтримку своїм партнерам у боротьбі з тероризмом.

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