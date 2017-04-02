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Поліція Москви затримала десятки протестуючих проти корупції

Поліція намагається затримати жінку в Москві, 2 квітні 2017 року.

Поліція намагається затримати жінку в Москві, 2 квітні 2017 року.

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В Москві поліція затримала більш ніж 20 учасників протесту проти корупції, що вийшли на вилуці міста в неділю, повідомляє агентство "Reuters" з посиланням на свідка.

Явка була значно меншою, ніж на мітингах минулого тижня, коли сотні протестувальників, включаючи Олексія Навального, були затримані під час демонстрації проти корупції.

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У неділю 2 квітня люди в цивільному та співробітники поліції затримали в центрі Москви від 20 до 30 осіб, коли вони намагалися організувати ходу в бік Кремля, повідомив свідок "Reuters". В центрі Москви було приблизно 100 протестуючих.

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Напередодні протестів у неділю російська влада заблокувала доступ до кількох інтернет-сторінок, які промотували акцію, яку уряд назвав "запланованою незаконною антиурядовою акцією протесту".

Організатори акції кажуть, що вони - "молоді люди і звичайні студенти з Москви" і вони не пов'язані з Навальним, який відбуває 15-денний тюремний срок за організацію акції протесту 26 березня.

Серед затриманих у неділю був 17-річний учень школи Роман Шингаркін, батько якого є колишнім членом парламенту, який підтримує президента Володимира Путіна, додав свідок.

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