Білий дім запропонував Трампу вибрати між розвідкою США і Росією

Прес-секретар Обами прокоментував заяви Путіна, який звинуватив адміністрацію нинішнього президента в спробах послабити позиції Трампа

Прес-секретар Білого дому заявив, що адміністрації новообраного президента Дональда Трампа доведеться зробити вибір: зайняти сторону американського розвідувального співтовариства або Росії і WikiLeaks.

Джош Ернест заявив про це, відповідаючи на прохання прокоментувати слова президента Росії Володимира Путіна, який звинуватив адміністрацію президента Барака Обами в спробах послабити позиції Трампа через поширення неправдивої інформації.

Американські розвідувальні служби оприлюднили доповідь, у якій зробили висновок, що за розпорядженням Путіна російська влада проводила роботу з компрометації президентських виборів США і з метою допомогти Трампу здобути перемогу.

«Я впевнений, що російська сторона вважала б за краще не чути подібні речі, – сказав Ернест. – Але в кінцевому підсумку це те питання, щодо якого майбутня адміністрація повинна прийняти рішення, і різниця тут досить різка».

Путін назвав «фальшивкою» звинувачення, що Трамп був причетний до сексуальної активності в московському готелі у 2013 році. Путін додав, що особи, відповідальні за ці звинувачення «гірші за проституток» і поставив запитання, навіщо Трампу потрібні проститутки, якщо в його оточенні є «найгарніші жінки у світі».

Американські розвідувальні агентства оприлюднили звіт, у якому зроблено висновок, що Росія, на доручення Путіна, докладала зусиль для підірвання американських президентських виборів і надання Трампу допомоги, щоб він вийшов переможцем.

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