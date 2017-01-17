Більше 40 конгресменів-демократів планують бойкотувати інавгурацію Трампа

Більше 40 демократів Палати представників планують бойкотувати інавгурацію обраного президента Дональда Трампа в п'ятницю, оцінюючи республіканського бізнесмена як загрозу демократії.

Конгресмени зі штатів Теннесі, Нью-Йорк і Вірджинія приєдналися в понеділок до списку законодавців, що не будуть присутніми на церемонії присяги Трампа перед Капітолієм. Їхня кількість зросла після того, як Трамп накинувся на конгресмена Джона Льюїса в суботу за те, що той поставив під сумнів легітимність обрання його президентом.

Трамп знову атакував Льюїса у вівторок вранці, оспорюючи твердження конгресмена про те, що інавгурація Трампа буде першою, яку він пропустить із моменту приходу в Конгрес у 1987 році. «Неправильно (або брехня)!», – написав Трамп на своїй сторінці у Twitter, говорячи, що Льюїс пропустив інавгурацію Джорджа Буша в 2001 році.

Прес-секретар Льюїса не відразу реагує на прохання про коментар.

«Цей «напівобраний» президент не заслуговує того, щоб бути президентом Сполучених Штатів», сказав Коен у своїй заяві. «Він не проявив характеристик або цінностей, які нам дуже дорогі. Якими дорожив доктор [Мартін Лютер] Кінг. Якими дорожив Джон Льюїс. І коли він поставив під сумнів чесність мого друга, колегу й уособлення громадянських прав Джона Льюїса, це перейшло Рубікон».

Коен підкреслив, що на місце надії та зміни, пов’язаних із президентом США Бараком Обамою, коли він вступив на посаду вісім років тому, прийшов страх.

Трамп та інші республіканці відповіли на бойкот і скарги, назвавши демократів жалюгідними невдахами, які повинні визнати результати виборів і рухатися далі. Демократи контролюють 194 місць в палаті.

У той час, як багато демократів були лютували через підсумки виборів 2000 року, в яких перемога дісталася Джорджу Бушу після перерахунку голосів і рішення Верховного суду, вони в цілому були присутніми на інавгурації Буша. Палата представників перебуває поза сесією більшість цього тижня, і поіменних голосів не передбачається, тому інші законодавці з обидвох сторін можуть пропустити поїздку на церемонію інавгурації Трампа.

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