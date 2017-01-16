Рейтинг підтримки Трампа історично низький – результати опитування

Обраний президент Дональд Трамп має історично низький рейтинг підтримки напередодні інавгурації. Згідно з новим опитуванням Gallup, 55% американців негативно ставляться до Трампа, що робить його єдиним обраним президентом із чотирьох останніх, чий негативний рейтинг перевищує позитивний.

З 1032 дорослих, опитаних у різних штатах з 4 по 8 січня, лише 40% виявили прихильність до Трампа. Для порівняння, президент Обама мав рейтинг 78% перед своєю інавгурацією, Джордж Буш 62%, а Білл Клінтон – 66%.

Однак показники Трампа є вищими, ніж вони були під час виборчої кампанії. За даними Gallup, рейтинги популярності Трампа ніколи не піднімалася вище 38 відсотків під час кампанії. І хоча 82% республіканців підтримують обраного президента, цей показник також нижчий від попередніх президентів.

Згідно з інформацією Gallup, республіканці були майже одностайні у своїй підтримці Буша в січні 2001 року – 97%. Обама користувався прихильністю 95% демократів, і 92% однопартійців Клінтона виражали йому свою підтримку.

Лише 42% опитаних мають позитивну думку щодо колишнього губернатора штату Індіана, обраного віце-президента Майка Пенса,

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