Володимир Путін хоче зустрітися з Дональдом Трампом у Фінляндії

Президент Росії Володимир Путін заявив у четвер, що він хотів би зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Виступаючи на Арктичному форумі, Путін і президент Фінляндії Саулі Нійністьо заявили, що вони відкриті на ідею такої зустрічі, а Нійністьо додав, що для нього це честь бути господарем зустрічі на найвищому рівні в своїй країні.

Путін заявив, що Росія має багато друзів у Вашингтоні, і що відносини між обома країнами в майбутньому будуть кращими.

Він також заперечив причетність до будь-яких спроб впливати торік на президентські вибори у США і назвав звинувачення про втручання Росії «брехнею» і «провокаціями».

За словами Путіна, будь-які контакти російських дипломатів у США були частиною рутинної праці. Він сказав, що Росія вже давно тому запропонувала спільні зусилля щодо кібер-безпеки, але пропозиція зустрілася з відмовою з боку Вашингтона.

Дивіться також: Справа «боргу Януковича»: лондонський суд відкинув прохання української сторони про повноцінний процес