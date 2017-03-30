Володимир Путін хоче зустрітися з Дональдом Трампом у Фінляндії

Президент Росії Володимир Путін заявив у четвер, що він хотів би зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
Виступаючи на Арктичному форумі, Путін і президент Фінляндії Саулі Нійністьо заявили, що вони відкриті на ідею такої зустрічі, а Нійністьо додав, що для нього це честь бути господарем зустрічі на найвищому рівні в своїй країні.
Путін заявив, що Росія має багато друзів у Вашингтоні, і що відносини між обома країнами в майбутньому будуть кращими.
Він також заперечив причетність до будь-яких спроб впливати торік на президентські вибори у США і назвав звинувачення про втручання Росії «брехнею» і «провокаціями».
За словами Путіна, будь-які контакти російських дипломатів у США були частиною рутинної праці. Він сказав, що Росія вже давно тому запропонувала спільні зусилля щодо кібер-безпеки, але пропозиція зустрілася з відмовою з боку Вашингтона.
Дивіться також: Справа «боргу Януковича»: лондонський суд відкинув прохання української сторони про повноцінний процес
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum