Американські релігійні установи об'єднуються, щоб допомагати іммігрантам

На фоні імміграційних обмежень президента Дональда Трампа, релігійні установи у США постали перед новим викликом: як допомогти нелегальним іммігрантам, яким загрожує депортація.

Кореспонденти Голосу Америки поспілкувались із лідерами різних конфесій в американській столиці, які об’єднали свої зусилля у цій справі.

Якщо не ми, то хто?

Прихожани 60-ти різних релігійних установ зібралися біля Об’єднаної Методистської Церкви у столиці США, щоб оголосити про створення міжрелігійної мережі, що надаватиме притулок нелегальним іммігрантам у штатах Меріленд, Вірджинія та у місті Вашингтон. Допомагають координувати їхні зусилля колеги із релігійної правозахисної мережі ПІКО.

«Ми – громада вірян, ми маємо моральні зобов’язання протистояти несправедливим законам. І те, що відбувається з нашими родинами – це неправильно», - каже Ричард Моралес, директор із формування політики Національної мережі ПІКО.

Люди готові повстати і ризикувати заради інших людей. Це наша сутність

Ця ініціатива охоплює понад 800 приходів по всій країні, які об’єдналися у мережу допомоги нелегалам. У знак солідарності з іммігрантами, яким загрожує депортація, активісти організували ходу до Білого дому вздовж історичного «Церковного кварталу» столиці.

Пастор протестантської церкви Каїм Абрамовіч каже: «Ми зібралися тут оскільки єдині у прагненні допомогти, і саме тому ми повинні і ми будемо продовжувати боротися за справедливість та рівність для наших сестер та братів у цій країні та в усьому світі».

Віряни наполягають, що допомога іммігрантам для них - поклик душі, а не політика.

Якщо не ми, то хто? - каже пастор Об’єднаної Методистської Церкви Джинджер Ґейнс-Чиреллі, - люди залишаться напризволяще, їм буде боляче, про них забудуть, їхні сім’ї будуть розділені і розбиті. Прийшов наш час діяти.

Ден Штейн, президент федерації за імміграційну реформу вважає, що ця мережа представляє лише незначну частину з 350-ти тисяч приходів по всій країні. «Неможна нікому дозволяти говорити, що вони – понад законом, і не відповідатимуть за наслідки громадської непокори», - каже Ден Штейн.

Утім активісти запевняють, що готові до будь-яких наслідків через надання притулку нелегальним іммігрантам.

«Люди готові повстати і ризикувати заради інших людей. Це наша сутність», - каже пастор Джинджер Ґейнс-Чиреллі.

Релігійні лідери вважають, що правда - на їхньому боці, і що правда має більшу силу за закон.

«Дозвольте нам іти з миром і робити, що у наших силах. Амінь», - говорить пастор Ґейнс-Чиреллі.

Дивіться також: Aмериканські церкви готуються до протистояння з урядом