Путін відвідає саміт у Китаї, де обговорюватиметься новий Шовковий шлях

Президент Росії Володимир Путін відправляється в Китай у неділю, щоб приєднатися до лідерів 27 інших країн, які підтримують ініціативу «Один пояс, один шлях» (One Belt, One Road або OBOR) на саміті в Пекіні.
Масштабний проект Китаю має на меті відродити стародавній Шовковий шлях і морські торгівельні шляхи, розширивши інвестиції в інфраструктуру, що зв'язує Азію, Африку та Європу.
У той час, як Китай планує інвестувати десятки мільярдів доларів в амбітне бачення, мало деталей було уточнено щодо того, яким чином реалізовуватиметься проект.
Відсутність конкретики і довгострокових перспектив проекту спонукало деяких спостерігачів до висновку, що новий Шовковий шлях Китаю наразі більше стосується політики та символізму. Але аналітики в Москві говорять, що Росія в цьому проекті насамперед заради грошей.
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