Розширені санкції США проти Росії набули чинності

Розширені санкції США проти компаній із Росії й анексованого Криму у вівторок, 27 грудня, оприлюднено та офіційно вони набули чинності.

«США продовжують нарощувати тиск на Росію, запроваджуючи нові санкції за порушення міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України. 15 компаній російського оборонпрому і 8 – в тимчасово окупованому українському Криму – під посиленими американськими санкціями.

27 грудня Міністерство торгівлі США додає 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, перетворюючи Крим на економічно-токсичний регіон і блокуючи діяльність російської оборонки», – заявили у посольстві України в США.

23 грудня Міністерство торгівлі США поінформувало, що додає до списку суб’єктів, на які поширюються санкції, ще 23 юридичні особи з Росії і з окупованого Криму.

Як мовиться у повідомленні, влада США визначила, що вони діють на шкоду інтересам національної безпеки чи ззакордонної політики Сполучених Штатів.

Міністерство пішло на цей крок, щоб забезпечити ефективність чинних санкцій щодо Росії за порушення міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України, - мовиться у повідомленні.

До списку потрапили, зокрема, російські оборонні компанії, серед них сім дочірніх організацій концерну «Алмаз-Антей» і вісім дочірніх компаній концерну «Радіоелектронні технології», – чи дві російські компанії в окупованому Криму – «Кримські порти» і «Кримська залізниця».

Із цього нового переліку Міністерства торгівлі кілька суб’єктів уже перебувають під іншими санкційними обмеженнями США, які оголошувало раніше Міністерство фінансів США.

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