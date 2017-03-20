«Багато хто у Кремлі нині чухає потилицю й думає про майбутнє стосунків із США» - Анджела Стент

Експерт зі закордонної політики США радить не переоцінювати можливий вплив росіян на адміністрацію Дональда Трампа

Директор Центру євразійських, російських і східноєвропейських досліджень Джорджтаунівського університету переконана: адміністрація Дональда Трампа багато в чому повторює політику Барака Обами щодо Росії.

Про це, зокрема, свідчать призначення на ключові урядові посади людей з чітким баченням загроз, які несе Володимир Путін. Відтак, говорити про значний вплив росіян – зарано. Про це вона заявила в інтрев’ю Сербській службі «Голосу Америки».

Експерт зі закордонної політики США з багаторічним досвідом – Анджела Стент – також заявляє, мовляв, і журналістам, й аналітикам варто більш стримано висвітлювати ситуацію щодо можливого втручання Росії у внутрішню політику США. Пані Стент запевняє: заяви щодо того, що росіяни могли зробити чи зробили – дещо передчасні й перебільшені.

Перш, ніж робити якість висновки, ми повинні дочекатися й подивитися, що нам скажуть різноманітні комітети в Конгресі, а також Федеральне бюро розслідувань.

«Я думаю, що всі ці версії про те, що росіяни могли зробити чи зробили – перебільшені, – каже вона. – Наприклад, було багато гучних заяв про контакти між послом Сергієм Кисляком та міністром юстиції Джеффом Сешнсом, коли він був сенатором. Але робота російського посла власне і полягає в тому, щоби зустрічатися з сенаторами, конгресменами та іншими представниками американського уряду. Це потрібно йому для того, щоб розуміти, що тут відбувається, і зрозуміло – також для того, щоб подавати російську версію подій».

На думку Анджели Стент, єдине, що громадськості нині відомо достеменно: так це те, що Росія була відповідальною за хакерську атаку на електронні скриньки під час виборчої кампанії. А також те, що вона ж була відповідальною за передачу їх WikiLeaks.

«Ми також розуміємо, що колишній радник із національної безпеки генерал Флінн, контактував з російським послом і обговорював із ним питання, обговорювати які, було радше не слід. Але поза тим, нам відомо не так вже й багато, – розмірковує пані Стент. – Крім того, деякі з заяв, які прозвучали є спекуляціями. Відтак перш, ніж робити якість висновки, ми повинні дочекатися й подивитися, що нам скажуть різноманітні комітети в Конгресі, а також Федеральне бюро розслідувань».

Мені здається, що коли президент Трамп переміг на виборах, Росія, як і багато країн, була здивована. Вони цього не чекали

Також Анджела Стент переконана: в самій Росії дуже здивовані розвитком подій у США.

«Мені здається, що коли президент Трамп переміг на виборах, Росія, як і багато країн, була здивована, – припускає вона. – Вони цього не чекали. Але також вони були задоволені, адже як кандидат Дональд Трамп обіцяв, що покращить відносини з Росією. Проте від того часу, з усіма цими обвинуваченнями у пресі, з усіма відкриттями і тим фактом, що президент Трамп відмовляється тепер від багатьох заяв, які він зробив раніше, думаю, що зараз багато хто у Кремлі чухає свої потилиці...

«По-перше, їм напевно радісно знати, що Росія – стала темою для обговорення номер один у Вашингтоні(…) але водночас вони також задумуються над тим, якими будуть стосунки між країнами у майбутньому. І як ці викриття можуть вплинути на можливість покращення стосунків».

Нагадаємо, сьогодні, 20-го березня, в Палаті представників тривають слухання щодо російського впливу на вибори у США.

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