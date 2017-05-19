Сенаторів повідомлено про розширення слідства щодо втручання Росії у виборчий процес

Заступник міністр юстиції Сполучених Штатів Род Розенстанн повідомив про два важливі питання щодо розслідування справи ймовірних контактів кампанії Трампа з росіянами. Це сталося в четвер, через несповна добу після повідомлення про призначення спеціального прокурора для розслідування російських контактів.

Відтепер розслідування, що його веде ФБР, не лише контррозвідувального характеру, але також кримінального. Розенстайн також сказав, що президент Трамп мав намір звільнити директора ФБР Комі раніше, ніж написано меморандум, яке послужило виправданням для його звільнення.

Про це пише видання The Hill.

У той час, як законодавці ознайомлювались з подробицями розслідування, президент Трамп піддав різкій критиці призначення спеціального прокурора як щось, що «завдає удару країні».

Проте президент уже не може розраховувати на повну підтримку з боку республіканських законодавців. Сенатор Марко Рубліо з Флориди заявив репортерам: «Президент має право на свою думку, але ми країна законів… Виконуючий обов’язки міністра юстиції Розенстайн має право призначити спеціального прокурора».

У п’ятницю Розенстайн також мав зустріч із законодавцями Палати представників, а демократи хочуть, щоб міністр юстиції Джефф Сешнс мав зустріч за закритими дверима з усіма сенаторами.

Однак провідний сенатор Марк Ворнер і член комітету з розвідки додав, що Розенстайн не подав подробиць дослівно на жодне із запитань, що викликало незадоволення серед законодавців.

Члени комітетів з розвідки і юридичних справ висловловили занепокоєння під час зустрічі, що призначення Мюллера спеціальним прокурором перешкоджатиме Конгресу розслідувати втручання Росії у хід виборів і може перешкодити у свідченнях колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

Кілька комітетів хочуть, щоб Комі свідчив і з’ясував обставини свого звільнення з посади і дав відповідь на запитання про будь-яке втручання Білого дому у працю ФБР.

Розенстайн дав спеціальному прокурору Роберту Мюллеру (колишньому директору ФБР) контроль над веденням слідства в справі можливих контактів кампанії Трампа з Росією, але також в інших справах, які можуть виникнути в ході слідства.

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