Ці портери Шевченка, намальовані дітьми, змінять ваше ставлення до поета та піднімуть настрій

До 203-го дня народження Тараса Шевченка в Instagram з'явились креативні привітання поетові.

У молоді - свій Шевченко!

Дітлахи із творчої майстерні "Малювці" у Львові створили цілу серію унікальних портертів Шевченка. Таким ви його ще точно не бачили!

"Вуса не роблять тебе крутим, а Мене - роблять", - заявляє Шевченко з одного з креативних колажів, які виклали в Instagram до свята.

Рекорди за переглядами б'є декламація Шевченка від української ведучої Олі Цибульської.

"По склянці за дідуся Тараса", - закликають в Instagram.

"Вогонь запеклих не пече" - мовить Шевченко з графіті на іншому фото.

​Шевченко для багатьох - символ боротьби.

Шевченка вітають з днем народження буквально на кожному кутку.

​Мозаїка з зображенням Шевченка у Маріуполі.

Згадали Тараса Григоровича і у танцювальному колективі Verbadance з далекої канадської Манітоби.

На день народження українського національного поета, присвячені даті фотографії, поширюють під хештегами #tarasshevchenko та #globalshevchenko

Глобальний флешбом на честь Шевченка при цьому, як здається, обмежився суто Україною.

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