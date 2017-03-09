Ці портери Шевченка, намальовані дітьми, змінять ваше ставлення до поета та піднімуть настрій

До 203-го дня народження Тараса Шевченка в Instagram з'явились креативні привітання поетові.
У молоді - свій Шевченко!
Дітлахи із творчої майстерні "Малювці" у Львові створили цілу серію унікальних портертів Шевченка. Таким ви його ще точно не бачили!
"Вуса не роблять тебе крутим, а Мене - роблять", - заявляє Шевченко з одного з креативних колажів, які виклали в Instagram до свята.
Рекорди за переглядами б'є декламація Шевченка від української ведучої Олі Цибульської.
"По склянці за дідуся Тараса", - закликають в Instagram.
"Вогонь запеклих не пече" - мовить Шевченко з графіті на іншому фото.
Шевченко для багатьох - символ боротьби.
Шевченка вітають з днем народження буквально на кожному кутку.
Мозаїка з зображенням Шевченка у Маріуполі.
Згадали Тараса Григоровича і у танцювальному колективі Verbadance з далекої канадської Манітоби.
На день народження українського національного поета, присвячені даті фотографії, поширюють під хештегами #tarasshevchenko та #globalshevchenko
Глобальний флешбом на честь Шевченка при цьому, як здається, обмежився суто Україною.
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