Бюджет Трампа схвально оцінили в НАТО

"Це – знак того, що Вашингтон підтримує безпеку в Європі", - генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ схвально прокоментував зростання видатків на оборону, передбачених в проекті бюджету США, поданому адміністрацією президента Трампа. "Це підтримка колективної безпеки з боку Сполучених Штатів не тільки на словах, але і на ділі", - заявив Столтенберґ.

"Генеральний секретар НАТО: я вітаю бюджетну пропозицію США значно посилити присутність США в Європі. Це вказує на продовження американської підтримки" - зазначило представництво США при НАТО в Twitter.

Під час зустрічі з президентом Трампом напередодні саміту НАТО, Столтенберґ заявив, що закладене в бюджеті США збільшення фінансування європейських програм на 40 відсотків, або $1,4 млрд, що означатиме більше військових навчань, надання зброї та боєприпасів, зростання інвестицій до інфраструктури.

Збільшення фінансування сприятиме зростанню присутності ротаційних військ США в Європі і полегшить Вашингтону задачі, пов'язані з роллю США в НАТО.

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