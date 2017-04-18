Вперше після обрання Трампа, російські бомбардувальники пролетіли поруч з Аляскою

У понеділок російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 пролетіли на відстані у 160 кілометрів від американського острова Кодіак (Kodiak - прим. ГА) поблизу Аляски. Про це повідомляють американські ЗМІ. На перехоплення літаків було піднято американські винищувачі F-22.

Росія просто вчергове соромиться, використовуючи застарілу техніку, яку США бачать, як на долоні

Бобмардувальники Ту-95 здатні нести ядерну зброю.

Останнього разу російські бомбардувальники наближались до США 4 липня 2015 року на День незалежності Америки, пишуть Fox News. Тоді бомбардувальники наблизились до берегів Аляски та Каліфорнії. Того ж дня президент Росії Володимир Путін зателефонував тодішньому президенту США Бараку Обамі та привітав його з національним святом.

Оглядачі відзначили, що даний інцидент є першим з часу обрання президентом США Дональда Трампа.

Інші звернули увагу на те, що використання реальної техніки нагадає американцям про те, що загроза від Росії походить не лише із кіберпростору.

"Окрім тролів та агентів впливу у Twitter, Росія досі використовує реальні засоби впливу", - твітує з приводу події Навіід Джамалі, експерт з розвідки, оглядач каналу MSNBC.



Регочу. Росія відправила лайнольоти Ту-95 до Аляски, а США у відповідь підняла у повітря винищувачі Ф-22 "Раптор"

Росія просто вчергове соромиться, використовуючи застарілу техніку, яку США бачать, як на долоні - вважають інші.

"Регочу. Росія відправила лайнольоти Ту-95 до Аляски, а США у відповідь підняла у повітря винищувачі Ф-22 "Раптор". Це те, що військові називають технологічною перевагою", - іронізує з приводу інциденту Том Роган, дописувач впливового видання National Review.

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