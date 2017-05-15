Від повітряних ударів коаліційних ВПС загинули 23 сирійці

За повідомленням базованої у Великобританії організації Syrian Observatory for Human Rights, у результаті повітряних ударів у понеділок вранці неподалік кордону з Іраком загинули 23 особи. Поки що не було коментарів про повітряні удари з боку коаліційних сил.

Говориться, що в результаті подібних ударів від початку повітряної кампанії загинуло понад 350 цивільних. Syrian Observatory for Human Rights вважає, що кількість загиблих набагато більша.

Повітряні удари сталися за день до того, як спеціальному представнику ООН Стеффану де Містурі доручено скликати черговий раунд мирних переговорів, щоб покласти край конфлікту. Посланник заявив у понеділок, що він сподіваєься, що переговори відбудуться до п’ятниці або суботи, і що ці зусилля, очолені Росією і Туреччиною, досягнуть меншого припинення вогню, яке однак не може бути тривалим без поступу в напрямку політичної розв’язки.

Тимчасом у неділю щонайменше 1500 сирійських повстанців та їхні родини покинули район неподалік Дамаска, який протягом довгого часу був під їхнім контролем. Це сталося в результаті наступу армії президента Башара аль-Асада та його союзників, які вперше за майже п’ять рокі чинять спроби взяти під свій повний контроль столицю і суміжні райони.

Державні засоби масової інформації і очевидці кажуть, що евакуація розпочалася на світанку, через несповна день піся того як урядові війська захопили район Кабун і через кілька днів після того, як сотні інших повстанців та їхні родини залишили два інші недалекі райони.

На основі досягнутої з урядом угоди, сотні інших повстанців та їхні родини залишили контрольований ними район неподалік кордону з Туреччиною. Цей район протягом довшого часу обстрілювали урядові війська і російські літаки.

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