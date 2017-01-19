ООН запрошено до участі в мирних переговорах щодо Сирії, які відбудуться в столиці Казахстану Астані

Організацію Об’єднаних Націй запрошено на мирні переговори в справі Сирії, які в понеділок розпочнуться в столиці Казахстану Астані.

Представниця ООН заявила в четвер, що генеральний секретар Антоніу Ґутерреш попросив посланника з питань Сирії Стеффана де Містуру взяти участь у розмовах «у світлі складності й важливості питань, які ймовірно будуть порушені в Астані».

Президент Сирії Башар аль-Асад заявив, що переговори зосередяться на питанні припинення вогню і дозволі про надання гуманітарної допомоги населенню усієї країни. Він також сказав японському телебаченню, що, на його думку, переговори принесуть угоди з повстанцями про місцеве «примирення».

Росія, найвпливовіший союзник президента Башара аль-Асада, запропонувала переговори при підтримці Ірану і Туреччини, яка підтримує сирійську опозицію, але змінила пріоритет щодо боротьби з курдськими повстанцями та угрупованням «Ісламська держава».

Деякі підтримувані Туреччиною опозиційні угруповання також погодились на участь у мирних переговорах. Повстанські угруповання і сирійські урядові сили звинувачують один одного у порушенні припинення вогню.

Завдяки заходам Росії і Туреччиини наприкінці грудня досягнуто угоди про припинення вогню, але останнім часом насильство спалахнуло по всій Сирії, зокрема в районі Дамаска.

Згідно з високопоставленим радником ООН Яном Еґеландом, у результаті поточного насильства ще тисячі людей були змушені залишити свої домівки, а до деяких районів не доходить гуманітарна допомога.

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