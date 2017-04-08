Тіллерсон їде до Москви, проте його британський колега скасував свій візит

Державний секретар США Рекс Тіллерсон від 9 по 11 квітня перебуватиме в місті Лукка в Італії для участі в засіданні міністрів закордонних справ країн-членів G7. На порядку денному – глобальні політичні та безпекові питання спільного зацікавлення та підготовка до саміту «Великої сімки» у травні, який вперше відбуватиметься за участю президента США Дональда Трампа.

12 квітня держсекретар полетить до Москви, де зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та іншими російськими посадовцями. Як повідомляють у Державному департаменті, Тіллерсон обговорюватиме питання України, боротьбу з тероризмом, двосторонні відносини та інші справи, у тому числі Сирію.

У Держдепі зазначили, що поїздка в Росію є частиною зусиль США щодо підтримки прямих ліній комунікації з російськими високопосадовцями і гарантування, що позиції США, включно з наступними кроками щодо реалізації Мінських угод, чітко донесені.

Тим часом міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон повідомив про скасуваняя свого візиту до Росії, запланованого на понеділок.

Про це він написав у Twitter.

«Я не полечу до Москви у понеділок, 10 квітня. Мій пріоритет – переговори з партнерами по G7 щодо Сирії і підтримки Росією Асада», – зазначив Борис Джонсон.

Дивіться також: США вперше вдались до прямої атаки сирійського режиму і готові робити більше