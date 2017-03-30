Державний секретар Тіллерсон зустрічається з турецькими посадовцями, представниками НАТО

Державний секретар Рекс Тіллерсон мав у четвер зустріч в Анкарі з прем’єр-міністром Туреччини Біналі Їлдиримом. В ході цієї подорожі він намагається вивчити наступні кроки в кампанії з метою подолати угруповання «Ісламська держава» і разом зі своїми союзниками стабілізувати кризу з біженцями.

Заплановано також зустріч Тіллерсона з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу. Як передбачається, в ході розмов обговорюватиметься вимога Туреччини, щоб США видали їй мусульманського духівника Фетхуллу Гюлена, якого турецькі органи влади звинувачують у відповідальності за невдалу спробу здійснити торік державний переворот.

Пізніше, під час першої зустрічі з міністрами країн НАТО, Тіллерсон чинитиме тиск на членські країни, щоб вони збільшили витрати на оборону.

Очолені США коаліційні війська посилюють свою кампанію з метою звільнення від бойовиків «Ісламської держави» сирійське місто Ракка.

За кілька днів до першої зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО, Тіллерсон зустрівся з представниками балтійських країн. Вони висловили надію, що Вашингтон і далі підтримуватиме НАТО.

Після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році, НАТО погодилось надіслати військові контингенти до Литви, Естонії, Латвії і Польщі, щоб відохотити Росію від можливої агресії проти своїх сусідів.

Дивіться також: Балтійські міністри – про перспективи розширення НАТО