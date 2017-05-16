Дерипаска заперечує, що платив Манафорту за підрив демократії в Україні

Олег Дерипаска звинувачує агентство Associated Press (АР) в наклепі стосовно його зв’язків з Полом Манафортом.

Юристи Олега Дерипаски, російського олігарха, керівника російського алюмінієвого гіганта «Русал», подали до федерального суду Вашингтона, заявляючи, що березнева публікація АР стосовно зв’язків Дерипаски з колишнім радником Януковича Полом Манафортом нашкодила репутації Дерипаски. В позові заявляється, що повідомлення АР наводило читача на хибну думку, що Дерипаска платив Манафорту за просування цілей російського уряду та Путіна. Позов також заперечує заяви про те, що Дерипаска найняв Манафорта, щоб зашкодити громадянському суспільству в Україні.

«АР не мав і не має підґрунтя стверджувати, що будь-який контракт Дерипаски та Манафорта мав на меті перешкоджання демократичним рухам» - стверджує позов, - «пан Дерипаска не платив Манафорту за підрив демократичних рухів».

У відповідь на публікацію Манафорт заявив: «Я завжди публічно визнавав, що я працював на пана Дерипаску і його компанію». «Я не працював на уряд Росії. Ще раз, наклеп та інсинуації використовуються, щоб змалювати неправдиву картину», - повідомляє Politico.

Associated Press відстоює свою історію

АР планує боротись в суді. «Associated Press відстоює свою історію» - головний юрист АР Карен Кайдез сказала Politico. «Ми рішуче захищатимемось в суді».

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