"Новий цар" Трамп? Грандіозна сварка у соцмережах США через Різдво

Понад дві тисячі років тому, нова надія прийшла до світу, Спаситель, який запропонував обіцянку спасіння усьому людству. Як і сказали три волхви тієї ночі, це Різдво - час святкування доброї звістки про нового Царя

Різдвяне привітання Республіканської партії викликало вибух критки, після того, як деякі оглядачі побачили у традиційному для християн зверненні до Іісуса Христа на час його народження, комплімент новообраному президента США Дональду Трампу.

"Веселого Різдва всім! Понад дві тисячі років тому, нова надія прийшла до світу, Спаситель, який запропонував обіцянку спасіння усьому людству. Як і сказали три волхви тієї ночі, це Різдво - час святкування доброї звістки про нового Царя. Ми сподіваємося, що американці, які відзначають Різдво сьогодні насолодяться цим святом сповненим радощів та близькістю з родиною та друзями".

Ця частина офіційного привітання з Різдвом від голови Республіканської партії США Райнс Прібеса, негайно була витлумачена , як возведення Трампа у царський ранг.

"Боже мій!", - обурено твітнув авторитетний професор Fletcher School of International Affairs Даніель Дрезнер.

"А вони реально бачать у Трампі Христа з помаранчевою мармизою", - пише Джош Барро, редактор видання Business Insider.

"Прібес та республіканці мають вибачитись за те, що використали Різдво, щоб порівняти Трампа з Іісусом та назвати його "новим Царем", - обурено твітував демократичний стратег Джон Аровосіс.

Масштаби обурення не вичерпуються кількома твітами.

Між тим у контексті Різдвяного звернення до християн словосполучення "новий Цар", вжите стосовно обставин народження Іісуса, стосується Іісуса, як спадкоємця царів Ізраїля, та нащадка сімейної гілки легендарного ізраїльського царя Давида.

Завядки лібералам, я щойно перетворився із противника Трама у його прихильника

За християнською традицією, юдейські пророки до народження Христа провіщали прихід нового царя з роду Давида, який буде одночасно священиком і царем та виконає все те, що Ізраїль очікує від істинного Царя світу. Християни вважають, що цим новим Царем став Іісус Христос.

Реакція на обурення критиків Трампа різдвяним поздоровленням від республіканців християнам не примусила себе чекати.

"Завядки лібералам, я щойно перетворився із противника Трама у його прихильника", - відповів один із Twitter користувачів.

Інші побачили у нападках на Трампа - свідчення безграмотності оглядачів стосовно християнства.

"Деяким журналістам, які хочуть зрозуміти, чому ми величаємо Христа Царем, я рекоментую прочитати Матвія 6:15, Одкровення 17:14, Одкровення 19:16", - твітує спів-засновник видання Federalist Шон Дейвіс.

"Новим царем" Біблія називає Іісуса. Навіть на різдво журналісти плодять фейки" , - твітує журналіст-консерватор Майк Чернович

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