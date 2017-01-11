У США заявили, що Росія має інтимний компромат на Трампа; Обама виголосить промову о 4-й за Києвом

О 4-й за Києвом президент США Барак Обама виголошує прощальну промову. Звернення до американців президент озвучить з міста Чикаго, де він починав свою політичну кар'єру.

Промова у якій президент підіб'є підсумки своєї роботи та досягнень пролунає на фоні величезного скандалу, що саме зараз розгортається у США.

Трансляцію виступу Обами можна спостерігати на головній сторінці сайту "Голосу Америки".

Щойно ряд ЗМІ оприлюднили подробиці, як повідомляється, переданої американською розвідкою Обамі та Трампу доповіді про нібито зв'язки Трампа з Кремлем. Доповідь опублікована з приміткою про те, що її дані неможливо підтвердити і нібито базується на свідченнях колишнього британського розвідника, який користується довірою спецслужб США.

Матеріали буцімто стверджують, що представники Трампа таємно зустрічались із представниками Росії домовляючись про "обмін люб'язностями". У Трампа нібито обіцяли добиватись зняття санкції з Росії.

Також повідомляється, що росіяни нібито мають компромат на Трампа аж до відео сексуального характеру, нібито відзнятих під час його перебування у Москві.

Доповідь опублікована виданням Buzzfeed з приміткою про неможливість підтвердити наведені у ній дані, вже була розкритикована, як фальшивка сайтом Wikileaks (на думку розвідки США, він працює на Росію - прим. ГА).

Дональд Трамп назвав її "фейком" та "полюванням на відьом".

Завтра новообраний президент США має дати прес-конференцію.​

Дивіться також: Трамп успадковує економіку у значно кращому стані, ніж Обама