Дональд Трамп і Сі Цзіньпін досягли значного прогресу на переговорах

Президент США заявив, що його і лідера Китаю пов’язують «приголомшливі» відносини Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що на переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном був досягнутий «істотний прогрес».

Трамп сказав, що Сі Цзіньпін проявив «реальну зацікавленість» в обговоренні проблем, що накопичилися у відносинах між обома державами, і що сторони продовжать добиватися успіхів на переговорах.

Президент США також зазначив, що його і китайського лідера пов’язують «приголомшливі» відносини, і що вони мають намір неодноразово зустрічатися в майбутньому.

У свою чергу, Сі Цзіньпін подякував адміністрації США за теплий прийом і відзначив, що в результаті переговорів, сторони краще зрозуміли один одного.

Дональд Трамп прийняв запрошення Сі Цзіньпіна і відвідає Пекін у цьому році – дата візиту ще не була узгоджена.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон повідомив, що два лідери обговорили проблему Північної Кореї і погодилися, що її військові приготування придбали небезпечний розмах. США і Китай віддані цілі усунення ядерної зброї з Корейського півострова і погодилися активізувати співпрацю для досягнення цієї мети. Китай постачає Північній Кореї майже всі нафтопродукти, імпортне продовольство, товари широкого вжитку і сировину, яка використовується в програмі виготовлення зброї.

За словами Тіллерсона, Дональд Трамп особисто проінформував Сі Цзіньпіна про ракетний удар по Сирії і причини цього рішення.

Це була перша зустріч Дональда Трампа і Сі Цізньпіна.

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