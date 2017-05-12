Трамп – телеканалу NBC: я звільнив би Комі і без рекомендації Міністерства юстиції

Президент Трамп вимагав від Комі обіцянки про «відданість»

Президент США Дональд Трамп у четвер визнав, що звертався до згодом звільненого ним директора ФБР з проханням повідомити, чи не ведеться щодо нього розслідування. За словами Трампа, Комі сказав, що не ведеться.

В інтерв’ю телеканалу NBC News президент тричі сказав: «щодо мене не ведеться розслідування» – відповідаючи на запитання про свідчення Джеймса Комі на сенатських слуханнях про хід розслідування можливих зв’язків передвиборчої команди Трампа з Росією.

На думку аналітиків, така розмова між президентом і главою ФБР є неприпустима.

«Є межа, яку не можна переступати. Це стосується і запитань представникам ФБР про те, чи ведеться щодо вас розслідування», – сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» експерт з питань національної безпеки Бредлі Мосс.

Трамп заявив NBC News, що звільнив би директора ФБР Джеймса Комі навіть якби з боку Міністерства юстиції не надійшло такої рекомендації.

«Він позер. Піжон. У ФБР творився безлад», – сказав Трамп у першому інтерв’ю після несподіваної відставки Комі, який керував розслідуванням у справі про зв’язки між передвиборчим штабом кандидата в президенти і Росією, а також про можливе російське втручання у вибори.

«Я збирався звільнити Комі. Це було моє рішення, – сказав Трамп. – Я збирався зробити це незалежно від рекомендації (заступника міністра юстиції Рода Розенстайна)».

«Я збирався звільнити (Комі) незалежно від рекомендації. Він (Розенстайн) дав рекомендацію, він – дуже шанована (людина), дуже хороша людина, дуже розумна людина. Він подобається демократам, подобається республіканцям. Він дав рекомендацію, але я збирався звільнити Комі незалежно від рекомендації», – пояснив президент.

«До речі, відповідного часу для цього не буває» – уточнив він.

За словами президента, історія про Трампа і Росію була вигадана демократами, щоб виправдати програш на виборах, які вони повинні були виграти.

Білий дім у четвер продовжував захищати рішення про відставку директора ФБР Джеймса Комі на тлі розслідувань про можливий зв’язок між передвиборчим штабом Трампа і російською владою.

Найбільше суперечок викликає питання про те, чи було заступнику міністра юстиції Роду Розенстайну доручено скласти меморандум з виправданням про відставку Комі, чи він вирішив зробити це з власної ініціативи.

За даними Washington Post і ABC News, Розенстайн був обурений заявами Білого дому про те, що його меморандум визнали закликом до відставки Комі.

У Білому домі спростували повідомлення про таку реакцію Розенстайна, заявивши, що він склав меморандум з власної ініціативи, а не за розпорядженням Трампа.

За словами адміністрації, президент вже в п’ятницю може відвідати штаб-квартиру ФБР.

У вівторок Трамп направив Комі листа, у якому повідомив його про відсторонення від посади.

У доданих до листа документах, складених Розенстайном і міністром юстиції Джеффом Сешнсом, згадується, що Комі допустив помилки при проведенні розслідування щодо справи про електронне листування Гілларі Клінтон, яка використовувала особистий сервер електронної пошти в період перебування на посаді держсекретаря.

Посилаючись на різні джерела у Вашингтоні, ЗМІ повідомляють при цьому, що раптова відставка Комі пов’язана з його прагненням активізувати розслідування про російське втручання у вибори.

Демократи стали ще наполегливіше закликати до проведення незалежного розслідування в цій справі.

Сенатор Даян Файнстайн, найбільш високопоставлений демократ в юридичному комітеті Сенату, в четвер назвала меморандум Розенстайна «політичним документом», який, судячи з усього, «був у поспіху складений, щоб виправдати зумовлений результат справи».

Демократи в Сенаті заявляють, що намагаються отримати від Міністерства юстиції інформацію про те, чи Комі просив надати додаткові ресурси для розслідування російської справи.

Деякі республіканці також висловлюють занепокоєння з приводу причин і термінів раптової відставки Комі.

У Білому домі стверджують, що Трамп розглядав можливість звільнити Комі ще з листопада, коли в країні пройшли президентські вибори.

Як повідомляють високопоставлені джерела в Білому домі, замінити Комі на посаді глави ФБР може колишній конгресмен-республіканець Майк Роджерс.

Роджерс, в минулому агент ФБР, очолював постійний спеціальний комітет Палати представників з розвідки.

На слуханні в сенатському комітеті з розвідки в четвер в.о. директора ФБР Ендрю Маккейб пообіцяв повідомити законодавців, якщо помітить будь-яке втручання з боку влади в розслідування у справі про зв’язки з Росією.

«Не можна заважати співробітникам ФБР поступати правильно», – додав він.

Тим часом генеральні прокурори 20 штатів закликають створити незалежну комісію для розслідування російського втручання в торішні президентські вибори, за підсумками яких Трамп здобув перемогу над Клінтон.

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