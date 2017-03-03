До США їде канцлер Німеччини Анґела Меркель

Ця поїздка розглядається як підготовка до візиту президента Трампа в Німеччину в липні для участі у саміті G20



За повідомленням Reuters, 14 березня канцлер Німеччини Анґела Меркель планує зустрітися з президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні. Ця зустріч лідерів США і Німеччини стане першою після не найкращого початку відносин на тлі розбіжностей в сфері міжнародної торгівлі, підписаного Трампом імміграційного указу, а також його висловлювань щодо ЗМІ.



Про запланований візит повідомила американська сторона. Він відбудеться напередодні зустрічі міністрів фінансів індустріальних країн, які входять у «Велику двадцятку», в Німеччині, і розглядається як підготовка до візиту Трампа в Німеччину в липні для участі у зустрічі лідерів G20.



Новий республіканський президент і Меркель опублікували спільну заяву за підсумками телефонної розмови в січні, в якій наголошувалося на важливості співпраці в рамках НАТО і висловлювалася прихильність до розвитку співпраці в боротьбі з тероризмом.



Кілька днів після оприлюднення заяви Меркель виступила з різкою критикою підписаного Трампом указу, який тимчасово забороняв в'їзд в США громадянам з семи переважно мусульманських країн. Відповідаючи на прохання прокоментувати негативні висловлювання американського президента щодо ЗМІ, Меркель не раз підкреслювала важливість свободи преси.



У німецького канцлера склалися теплі стосунки з попередником Трампа - демократом Бараком Обамою.



Передбачається, що в ході зустрічі Меркель і Трамп обговорять широкий спектр питань, включаючи світову економіку, торгівлю, боротьбу з «Ісламською державою», майбутнє НАТО, а також зв'язки з Росією і Китаєм.

Дивіться також: Міністра юстиції США Джеффа Сешнса звинувачують у зв'язках із Росією і вимагають його відставки