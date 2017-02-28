Трамп: за протестами і витоками інформації стоять Обама та його екс-радники

Президент Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму в організації витоку інформації в ЗМІ про зв’язки його передвиборчого штабу з Росією і у сприянні протестів проти нього і республіканців.

Про це президент заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

«Я думаю, що президент Обама стоїть за цим, тому що його люди точно стоять за цим. Деякі витоки, які ймовірно виходять від цієї групи, справді серйозні, тому що вони стосуються питань національної безпеки», - сказав Трамп.

Нагадаємо – у ЗМІ з'явилася інформація, що під час президентської передвиборчої кампанії 2016 року радники Дональда Трампа були на постійному зв’язку з росіянами - теперішніми та колишніми представниками спецслужб, які відомі американській розвідці.

В інтерв’ю Трамп також зазначив, що вважає Барака Обаму причетним до організації протестів проти нього та республіканців, які пройшли у багатьох американських містах з часу листопадових президентських виборів. За його словами, такі дії з боку Обами були викликані політичною боротьбою, і він не сподівається припинення таких дій у близькому майбутньому.

На підтримку своїх звинувачень президент Трамп не подав жодних конкретних доказів.

Одначе такі погляди Трампа щодо причетності чільних посадовців адміністрації Обами поділяють й інші чиновники. Колишній високопосадовець американської розвідки сказав, що він підозрює екс-директора ЦРУ Джона Бреннана і колишнього директора Національної розвідки США Джеймса Клеппера – серед інших – у причетності до витоків.

Деякі з високопосадовців заперечують свою роль. Речник Клеппера Шон Тернер виступив на підтримку проведення розслідування, закликаючи, при цьому, нову адміністрацію тверезо підходити до цієї справи.

«Витоки мають бути розслідувані, але їх треба проводити так, щоб не принижувати відданих працівників розвідки США, і взагалі цілого розвідувального співтовариства», - заявив Тернер.

Колишній заступник радника президента Обами з національної безпеки Бен Роудс також відкинув будь-яку роль у витоках. «Це повна нісенітниця і воно не робить жодного сенсу», - написав він в імейлі до журналу The Atlantic.

Твердження про те, що Обама, який починав свою політичну кар’єру як громадський організатор, активно сприяє протестам проти Трампа - це щось нове. Хоча Трамп додав, що це його відносно не турбує.

«Але я також розумію, що це політика», сказав Трамп. – В контексті того, що це він (Обама - ГА) стоїть за цим усім, це політика і це продовжуватиметься», - заявив він.

Президент Трамп каже, що це його справді не дивує, бо він розуміє як світ працює. «Це політика. Я втілюю зміни, і це він (Обама - ГА) хотів робити», - зазначив президент Трамп.

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