Україна може розраховувати на сильнішу підтримку від США - експерт

Екс-посол США в Україні Джон Гербст вважає: панікувати, що США відвернуться від України зарано. Велика частина новопризначених посадовців з адміністрації Трампа усвідомлюють російську загрозу

Цього тижня виповнився місяць від часу, коли президент Дональд Трамп очолив Білий дім. Початок його правління позначився скандалами й відставкою радника з нацбезпеки Майкла Флінна через зв’язки того з Росією. Дехто з експертів списує ці події на період турбулентності, який спіткає більшість нових президентських адміністрацій. Проте, як тільки цей період мине – й команда Дональда Трампа остаточно сформується – більш зрозумілою стане і те, якої політики щодо України вона буде дотримуватися.

Експерт аналітичного центру Atlantic Council Джон Гербст каже, що заяви Трампа під час передвиборчої кампанії й після виборів змусили і Європу, йУкраїну вагатися – щодо того чи продовжать США підтримувати багаторічних союзників. Аби заспокоїти їх і Білий дім, і Державний департамент мали би оперативніше реагувати на такі дії Кремля, як наприклад, визнання документів «ДНР» та «ЛНР», – вважає Гербст.

«Це важливо, тому що складається враження, що президент Трамп займає занадто м’яку позицію стосовно російської агресії, – каже він. – Неспроможність Білого дому оперативно озвучувати заяви, коли Кремль робить щось хибне й брудне в Україні лише посилює це враження».

У Конгресі і демократи, і республіканці вимагають, щоби у нас була чітка політика підтримки НАТО, опозиції Кремлю й допомоги Україні

Певної надії Україні могли додати слова американського віце-президента Майка Пенса, озвучені в Європі. Там він пообіцяв: США будуть залишатися на боці європейських друзів.

«Україна може цією заявою бодай частково підбадьорити дух, – додає екс-посол. – Але також правда те, що трохи більше тижня тому, коли віце-президент Пенс не усвідомлював, що Майкл Флінн перебував під слідством Міністерства юстиції, він говорив про послаблення накладених на Кремль санкцій, не беручи до уваги агресивну війну, яку Кремль провадить в Україні. Це видалося мені не лише дивним, але й небезпечним».

Водночас Джон Гербст зберігає оптимізм. Пояснює це тим, що жорстку позицію щодо політики США відносно Росії мають усі ключові призначенці з команди Трампа – як то радник із питань національної безпеки Герберт Макмастер, керівник ЦРУ Майк Помпео, міністр оборони Джим Маттіс.

«Всі радники Трампа люди дуже сильні й мають чітке бачення. Крім того, в Конгресі і демократи, і республіканці вимагають, щоби у нас була чітка політика підтримки НАТО, опозиції Кремлю й допомоги Україні. Тож у нашого президента залишається дуже мало політичного простору, щоби дати Путіну те, чого він хоче у питанні санкцій», – переконаний Джон Гербст.

Багато з призначених у нову адміністрацію – дуже добре розуміють, яку загрозу несе Кремль. Але найбільшим питанням залишається те, якою буде позиція Дональда Трампа

Сподівається на допомогу Україні від нової адміністрації й директорка Фундації Україна-США Надія Макконел. Однак останнє слово буде за Дональдом Трампом, – переконана вона.

«Багато з призначених у нову адміністрацію, як то міністр оборони та інші – дуже добре розуміють, яку загрозу несе Кремль. Але найбільшим питанням залишається те, якою буде позиція Дональда Трампа. Тому що проблемою з президентом Обамою наприкінці його терміну було те, що буквально всі з його адміністрації підтримували ідею збільшення допомоги Україні. Всі – крім самого Обами», – ділиться думками пані Макконел.

Прикро, що від часу інавгурації до Вашингтона приїжджало більше сотні представників Верховної Ради, колишніх чиновників і не у всіх у них було однакове бачення того, що потрібно Україні

Надія Макконел каже, що в Конгресі нині достатньо проукраїнських сил. Однак часто непорозуміння щодо того – чого ж таки хоче Україна від США, до Вашингтонапривозять самі українці.

«Прикро, що від часу інавгурації Дональда Трампа до Вашингтона приїжджало більше сотні представників Верховної Ради, колишніх чиновників і не у всіх у них було однакове бачення того, що потрібно Україні, – каже вона. – Частина з них озвучувала позицію щодо певної угоди, про яку ми знаємо зі статті Пінчука. Якщо ця позиція буде сприйматися як позиція України – це трагедія. (…) Це буде поразка, в момент, коли ми, як ніколи, близькі до перемоги».

Така поразка зіграла би на користь Кремлю. Однак, Джон Гербст закликає не занепадати духом. Він запевняє: після тривалого періоду формування нової президентської адміністрації, виглядає, що підтримка України з боку США може посилитися, або ж щонайменше – буде не гіршою, аніж за президентства Барака Обами.

Дивіться також: Екстрадиція Фірташа допоможе Україні зменшити його негативний вплив на країну в цілому - екс-посол США в Україні Гербст