Трамп: «Ми не підемо в Сирію»

Президент запевнив, що завданий минулого тижня ракетний удар не є початком кампанії щодо зміщення президента Асада





Президент Дональд Трамп відкинув твердження, що його адміністрація планує розширити свою участь у військовому конфлікті в Сирії.



Його заява прозвучала на тлі критики з боку консерваторів, які вважають, що він порушив передвиборчу обіцянку не втручатися в конфлікт у цій країні.



«Ми не підемо в Сирію, - заявив президент в ексклюзивному інтерв'ю газеті New York Post. - Наша політика залишається незмінною, вона не змінилася. Ми не підемо в Сирію».



Трамп назвав президента Сирії Башара Асада «м'ясником» і «варваром», оскільки він застосував зарин проти власного народу. Але при цьому американський лідер підкреслив, що успішний ракетний удар не є початком кампанії усунення диктатора.



«Наша велика місія полягає в тому, щоб позбутися ІДІЛ, - сказав президент. - Такою вона завжди і була. Але коли бачиш, як діти задихаються, як вигорають їхні легені, нам потрібно було завдати по ньому удару, і до того ж – серйозного удару».



Він назвав атаку, в ході якої два есмінці ВМС США випустили 59 крилатих ракет, «актом гуманізму».



Трамп сказав, що прийняти остаточне рішення, розуміючи, які ставки, було важко.



«Ми вагалися, в тому числі з приводу сили удару, - сказав Трамп. - Ми могли б завдати більш потужного удару з точки зору цілей і їх кількості, але вирішили, що такий перший удар буде доречним».



Відтак президент додав: «Ми сподіваємося, що вони більше не будуть застосовувати газ».



Ракетний удар викликав хвилю критики з боку консерваторів.



Колишній кандидат в президенти і один з провідних консерваторів Патрік Б'юкенен виступив із попередженням на адресу Трампа.



«Якщо президент об'єднався з неоконсерваторами і партією війни, і нас знову затягує у конфлікт на Близькому Сході, то він повинен знати, що багато хто з тих, хто допомагав йому у ході передвиборчої кампанії, можливо, більше не підтримуватимуть його», - написав він.

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