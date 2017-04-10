США дійшли висновку: Росія заздалегідь знала, що Асад використає хімічну зброю - ЗМІ

ВАШИНГТОН (AP) - Високопосадовець США заявив, що Сполучені Штати дійшли до висновку, що Росія заздалегідь знала про напад з використанням хімічної зброї, який мав місце у Сирії минулого тижня.

Росія повинна була знати, про те, що планується хімічний удар, після якого до лікарні будуть прибувати поранені

Урядовець заявив, що безпілотник керований росіянами облітав лікарню у Сирії, коли до неї надходили жертви хімічної зброї, щоб отримати допомогу.

За кілька годин після обльоту, лікарню розбомбив винищувач російського виробництва. На думку американських чиновників, таким чином було здійснено спробув приховати попереднє використання хімічної зброї.

До понеділка, чиновники США зявляли, що не були впевнені, хто саме керував безпілотником: росіяни, чи сирійці. Високопоставлений чиновник сказав, що досі не відомо, хто саме керував винищувачем, який завдав удару по лікарні.

Присутність безпілотника не могла бути збігом, і що Росія повинна була знати, про те, що після удару хімічною зброєю до лікарні будуть прибувати поранені

Чиновник сказав, що присутність безпілотника не могла бути збігом, і що Росія повинна була знати, про те, що планується хімічний удар, після якого до лікарні будуть прибувати поранені.

Чиновник не мав дозволу публічно говорити про дані розвідки і надав інфомрацію анонімно.

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