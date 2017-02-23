Трамп скасував ухвалені Обамою правила відвідування туалетів школярами-трансгендерами

Скасовано директиву для американських шкіл про доступ до туалетів на основі гендерної ідентичності, а не біологічної статі

Федеральний уряд США скасував вказівки, згідно з якими школи мали дозволяти учням-трансгендерам відвідувати туалети відповідно до статі, з якою вони ідентифікують себе самі.

У середу Міністерства юстиції та освіти США видали навчальним закладам країни спільну заяву, в якій зазначили, що випущені торік адміністрацією президента Барака Обами директиви про використання туалетів трансгендерами привели до чимало «судових позовів» у цій справі, і вони вирішили скасувати їх.

Директива основана на мало відомому законі Title IX, аргументуючи, що заборона дискримінації на основі статі в освітній системі стосується також гендерної ідентичності.

Повідомляючи про скасування правил, ухвалених Обамою, у листі йдеться, що цим питанням не має займатися федеральний уряд і його слід залишити на розсуд влади штатів.

Адміністрація Обами випустила правила про відвідування туалетів трансгендерами в травні минулого року. Тодішня міністр юстиції Лоретта Лінч пояснила, що це має захистити підлітків від дискримінації з боку однолітків.

Критики рішення стверджували, що, ухвалюючи його, федеральний уряд перевищив свої повноваження, а також що це ставить під загрозу приватність і безпеку школярів.

Юридично школи були не зобов'язані дотримуватися цих правил. Однак адміністрація Обами погрожувала позбавленням державного фінансування і судовими позовами тим навчальним закладам, які відмовлялися виконувати директиву.

Зміни поки що ніяк не позначаться на школах, оскільки директива Обами була тимчасово заблокована суддею в Техасі ще в серпні.

Тринадцять штатів на чолі з Техасом звернулися до суду з метою призупинити вказівки Обами, називаючи їх втручанням в права штатів. Окружний суддя Техасу своїм рішенням тимчасово призупинив повну імплементацію рекомендацій.

Адвокати, що представляють інтереси трансгендерів критикують аргумент «втручання в права штатів», оскільки на федеральному уряді, а не місцевому, лежить відповідальність за забезпеченням прав.

Федеральний закон про який йде мова, відомий як Title IX, забороняє дискримінацію на основі статевої приналежності в сфері освіти. Однак невідомо, чи поширюється його дія на гендерну ідентичність людини. Відповідь на це питання дасть рішення Верховного суду США, якого очікується наступного місяця.





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