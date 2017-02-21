Президент України вимагає посилення санкцій проти Росії через указ Путіна

Росія називає рішення Путіна «гуманітарним» кроком, скерованим на пом’якшення страждань мешканців Донбасу

Президент України Петро Порошенко заявляє, що визнання Росією документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу, потребує посилення санкцій.

«Ми зараз спостерігаємо постійні порушення Мінських угод. Ми бачимо не лише порушення режиму припинення вогню, а й абсолютно цинічне рішення щодо визнання фейкових документів фейкових республік», –сказав Порошенко у ході зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Хрістосом Стиліанідесом.

Президент України зазначив, що з точки зору міжнародного права це є «елементом визнання цих незаконних формувань і, де-факто, відмови від Мінського процесу».

«Вважаємо, що це надзвичайно тривожне явище і воно потребує рішучих дій аж до посилення санкцій», – сказав він.

У Кремлі називають рішення Путіна «гуманітарним» кроком, скерованим на пом’якшення страждань населення Донбасу, спричинених блокадою регіону, а не визнанням формувань.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав деякі «документи», видані органами чи організаціями, що фактично діють на території окремих районів України, захоплених угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», зокрема «документи», що засвідчують особу. Згідно з указом, такі «документи» дають право на безвізовий в’їзд до Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у вівторок, що рішення визнати паспорти та інші документи, видані сепаратистською владою на Донбасі має на меті захист прав місцевих мешканців, які не можуть отримувати документи з України через блокаду територій «ДНР» і «ЛНР».

«Українська влада робить все можливе, щоб ускладнити життя мешканців цих територій, щоб вони не могли користуватися найосновнішими правами і свободами», заявив Лавров. «Важко і часто неможливо користуватися тими правами без документів», - підкреслив він.

Україна, США, Франція, Німеччина засудили указ Путіна. Сайти донецьких і луганських сепаратистів назвали указ російського президента Володимира Путіна «довгоочікуваною подією» і «визнанням державності» так званих республік.

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