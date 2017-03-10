Кремль використовує відсутність керівництва із закордонних справ у Вашингтоні, щоб швидко сприяти просуванню своїх інтересів на фронті на сході України. Якщо Вашингтон не прокинеться, Росія може дуже змінити ситуацію на місцях, – пише американський експерт Андерс Аслунд у статті під заголовком «Чи здає Трамп Україну кремлівським акулам?», опублікованій у виданні The Hill.
У листопаді кремлівське керівництво гучно святкувало перемогу Дональда Трампа на президентських виборах, а чільний кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов заявив: «Ми, росіяни, вітаємо один одного з нагоди нашої перемоги в Сполучених Штатах».
Тим часом з окупованої території Донеччини росіяни посилили артилерійський обстріл. Насправді, росіяни ніколи не дотримувалися режиму припинення вогню, проголошеного в Мінських угодах 2014 і 2015 років. Щодня в результаті обстрілів гинуть щонайменше два українські військовослужбовці.
Два тижні пізніше на влаштований у Вашингтоні Молитовний сніданок прибула група українських законодавців переважно з невеликої прокремлівської партії, але у Верховній Раді з’явилися «мирні плани», яких спільним елементом є здача України Москві. Одним із них є «план» Андрія Артеменка з Радикальної партії. Проте, замість підтримки – його усунули з партії, а генеральний прокурор розпочав проти нього розслідування.
Увагу звертають тісні зв’язки Артеменка з оточенням Дональда Трампа, пише Андерс Аслунд. Найближчим посередником був приватний адвокат нового президента Майкл Коен і його брат Браян. Обидва вони одружені з українками. Ще одним посередником, про якого пише газета The New York Times, є засуджений представник кримінальної злочинності Фелікс Сатер. Артеменко заявив, що на запрошення пропутінського конгресмена Дейни Рорабакера він зустрівсья в нью-йорксьому готелі з колишнім радником з національної безпеки генералом Майклом Флінном. Ці події – вважає Андерс Аслунд – вказують, як глибоко середовище Трампа просякнуте прихильниками Росії.
З приходом до влади у Вашингтоні нового президента змінилася також ситуація на сході України. Кремлівський керівник визнав «паспорти сепаратиських республік», запроваджено російський рубль як єдину валюту, врешті – заблоковано весь залізничний рух з окупованою територією.
Місцеві проросійські ватажки конфіскували приблизно 40 важливих підприємств, більшість яких належала Рінату Ахметову, який кінець-кінцем опинився в українському таборі. Сепаратистський лідер Захарченко заявив, що ці підприємства стануть власністю улюбленця Януковича – олігарха Сергія Курченка. І що робить американський уряд у цій ситуації? Нічого – пише Андерс Аслунд. Лише посольство у Києві висловило протест.
На підтримку України виступає лише група американських законодавців з обох партій.
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