Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за атаку в Стабулі

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за атаку на нічний клуб у Стамбулі під час зустрічі Нового року. Загинуло 39 людей, і органи влади розшукують нападника.

В оприлюдненій у понеділок заяві сказано, що атаку здійснив «солдат каліфату». Турецькі органи влади повідомили, що вже затримано вісьмох запідозрених людей, але серед них немає нападника.

Атака розпочалася в неділю вранці. Нападник застрелив службовця поліції і цивільну особу перед клубом Reina, післа чого зайшов до середини. В той час у клубі було приблизно 600 людей. Коли почалася атака, деякі з присутніх утікали навіть через води Босфорської протоки.

Турецькі орган влади кажуть, що нападник приєднався до групи людей, які залишали клуб. Приблизно 70 людей отримали поранення.

В оприлюдненій у неділю заяві президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав інцидент «жахливою атакою». Також світові лідери засудили атаку на клуб у Стамбулі.

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