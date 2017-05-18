Туреччина хоче усунення посланника США з Близького Сходу з приводу кудської політики

Туреччина заявила, що американський посланник з питань «Ісламської держави» повинен бути усунутий з посади, тому що він підтримує курдських екстремістів, і попередила односторонніми діями перед лицем атаки з боку курдських загонів народної самооборони YPG, читаємо на сторінці агентства Reuters.

Ця заява, оприлюднена після зустрічі в Білому домі президента Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Дональдом Трампом, відзеркалює незадоволення Анкари з приводу рішення США озброїти сирійських курдів, які мають взяти участь у звільненні «столиці ісламського халіфату» міста Ракка.

Як пише Reuters, Туреччина вважає міліцію YPG частиною Робітничої партії Курдистану, яка веде збройну боротьбу в південно-східній частині Туреччини, тоді як Вашингтон вважає їх найбільш надійною силою в боротьбі з ісламістами.

Туреччина висловлює незадоволення з приводу того, що Вашингтон віддає перевагу курдським силам YPG над арабськими частинами, вважаючи, що частину відповідальності за цю політику несе саме американський посланник.

Сполучені Штати, Європейський Союз і, очевидно, Туреччина вважають Робітничу партію Курдистану терористичною організацією.

Президент Ердоган, у розмові в посольстві Туреччини у Вашингтоні, після розмов з Трампом сказав, що передав попередження, що Анкара вдасться до відплатних дій, якщо міліція YPG атакуватиме турецькі війська.

Ердоган не сказав конкретно, до яких заходів вдадуться турецькі війська.

Міністр закордоннх справ Туреччини заявив, що Трамп зрозумів позицію Ердогана.

Минулого місяця турецькі військові літаки бомбардували позиції курдських сил у Санджарі в Іраку і в Сирії, що викликало догану з боку Вашингтона і занепокоєння, що повітряні удари послаблюють боротьбу коаліційних сил з «Ісламською державою».

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