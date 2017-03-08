Українська компанія Petcube здобула престижну нагороду в Британії

Українська технологічна компанія Petcube, виробник найпопулярніших у світі відеокамер для власників домашніх тварин, здобула престижну нагороду на технологічному шоу «розумних» аксесуарів (Wearable Technology Show) у Лондоні. Petcube переміг у номінації ««Розумний» дім».

Серед переможців у інших номінаціях – Apple Watch 2, Android Wear 2.0 і Snapchat. Інший український стартап Cardiomo зі своїм пристроєм для моніторингу стану здоров’я людини був відзначений високою оцінкою в номінації «Цифрова технологія здоров’я». Такі відомі номінанти, як Garmin, Epson і Amazon, не стали фіналістами. Всього було зареєстровано більше 400 компаній, лідерів у сфері «розумних» продуктів.

Відеокамера Petcube, що дозволяє власникам домашніх тварин спілкуватися та гратися з їхніми улюбленцями дистанційно з допомогою мобільного додатка, у час своєї появи в 2013-му році стала новинкою на міжнародному ринку.

Винахід українців дозволяє власникам домашніх тварин гратися з ними на відстані за допомогою мобільного додатку

Стартап був заснований трьома друзями, що працювали разом в українській столиці. Компанії, що має офіси в Києві, Сан-Франциско та Шеньчжені, вдалося залучити 3,8 мільйонів доларів інвестицій, і зараз її вироби продаються в найбільших американських мережах роздрібної торгівлі, таких як Amazon, BestBuy, Petco.

Про історію створення пристрою та компанії читайте в інтерв’ю зі співзасновником та генеральним директором Ярославом Ажнюком:

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