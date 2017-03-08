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Емма Вотсон не може жити без мобільного додатка, розробленого українцями

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Популярна британська актриса Емма Вотсон поділилася своїм захопленням пристроєм, розробленим українською технологічною компанією Petcube. Йшлося про відеокамеру, яка дозволяє власникам домашніх тварин спілкуватися та гратися з їхніми улюбленцями дистанційно з допомогою мобільного додатка.

В інтерв’ю онлайн-виданню Coveteur кінозірці поставили запитання: «Без яких мобільних додатків Ви не можете жити?». У відповідь, Емма Вотсон назвала кілька: Evernote, Wunderlist, Email Game Waze і Heads Up, а потім додала Petcube і детально про нього розповіла:

«Боже мій, і Petcube! Це переломний момент. Ви можете купити камеру, яка поміщається у вашій квартирі, і це наживо. Ви можете говорити з вашими домашніми тваринами, і там є лазер, який можна переміщати, щоб вони з ним гралися. Ви можете наглядати за ними і дивитися, що вони роблять, коли ви відсутні!».

Актриса також розповіла, що мобільний додаток допомагає їй позбутися відчуття вини через те, що вона не може весь час перебувати зі своїми домашніми улюбленцями:

«Я відчуваю жахливу материнську провину через них [моїх домашніх тварин] весь час, і це [додаток Petcube – ГА] дозволяє мені почуватися краще з цього приводу [сміється]».

Винахід українців дозволяє власникам домашніх тварин гратися з ними на відстані за допомогою мобільного додатку. Відео
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Винахід українців дозволяє власникам домашніх тварин гратися з ними на відстані за допомогою мобільного додатку

На технологічному шоу «розумних» аксесуарів (Wearable Technology Show) у Лондоні компанія Petcube здобула престижну нагороду The Wearables 2017 у номінації ««Розумний» дім», потрапивши в компанію таких відомих брендів, як Apple, Google і Snapchat.

Стартап був заснований трьома друзями, що працювали разом в українській столиці. Компанії, що має офіси в Києві, Сан-Франциско та Шеньчжені, вдалося залучити 3,8 мільйонів доларів інвестицій, і зараз її вироби продаються в найбільших американських мережах роздрібної торгівлі, таких як Amazon, BestBuy, Petco.

Про історію створення пристрою та компанії читайте в інтерв’ю зі співзасновником та генеральним директором Ярославом Ажнюком:

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