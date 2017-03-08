Емма Вотсон не може жити без мобільного додатка, розробленого українцями

Популярна британська актриса Емма Вотсон поділилася своїм захопленням пристроєм, розробленим українською технологічною компанією Petcube. Йшлося про відеокамеру, яка дозволяє власникам домашніх тварин спілкуватися та гратися з їхніми улюбленцями дистанційно з допомогою мобільного додатка.

В інтерв’ю онлайн-виданню Coveteur кінозірці поставили запитання: «Без яких мобільних додатків Ви не можете жити?». У відповідь, Емма Вотсон назвала кілька: Evernote, Wunderlist, Email Game Waze і Heads Up, а потім додала Petcube і детально про нього розповіла:

«Боже мій, і Petcube! Це переломний момент. Ви можете купити камеру, яка поміщається у вашій квартирі, і це наживо. Ви можете говорити з вашими домашніми тваринами, і там є лазер, який можна переміщати, щоб вони з ним гралися. Ви можете наглядати за ними і дивитися, що вони роблять, коли ви відсутні!».

Актриса також розповіла, що мобільний додаток допомагає їй позбутися відчуття вини через те, що вона не може весь час перебувати зі своїми домашніми улюбленцями:

«Я відчуваю жахливу материнську провину через них [моїх домашніх тварин] весь час, і це [додаток Petcube – ГА] дозволяє мені почуватися краще з цього приводу [сміється]».

Винахід українців дозволяє власникам домашніх тварин гратися з ними на відстані за допомогою мобільного додатку

На технологічному шоу «розумних» аксесуарів (Wearable Technology Show) у Лондоні компанія Petcube здобула престижну нагороду The Wearables 2017 у номінації ««Розумний» дім», потрапивши в компанію таких відомих брендів, як Apple, Google і Snapchat.

Стартап був заснований трьома друзями, що працювали разом в українській столиці. Компанії, що має офіси в Києві, Сан-Франциско та Шеньчжені, вдалося залучити 3,8 мільйонів доларів інвестицій, і зараз її вироби продаються в найбільших американських мережах роздрібної торгівлі, таких як Amazon, BestBuy, Petco.

Про історію створення пристрою та компанії читайте в інтерв’ю зі співзасновником та генеральним директором Ярославом Ажнюком:

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