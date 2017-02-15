Білий дім: мирне врегулювання може – але не мусить – передбачати співіснування Ізраїлю і Палестинської держави

Високопоставлений службовець Білого дому заявив, що мир між Ізраїлем і палестинцями не мусить запанувати шляхом розв’язки, що передбачає співіснування двох держав, і що це повинні вирішити обидві сторони.

Службовець сказав, що Сполучені Штати не будуть диктувати, які мають бути умови миру».

Розв’язка, що передбачає співіснування двох держав, яка не принесе миру – не є метою, яку хто-небудь хоче досягти» – сказав службовець. Метою є мир, чи то він прийде у формі розв’язки про дві держави, якщо це хочуть обидві сторони, чи чогось іншого, якщо вони цього бажають. Ми допоможемо їм».

Американський представник мав зустріч з репортерами напередодні візиту прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в середу до Вашингтона.

Протягом довгого часу американська позиція була такою, що Ізраїль і палестинці повинні вести переговори щодо угоди про дві окремі держави, яка, ймовірно, залишила б палестинцям контроль над сектором Газа, усім або частиною Західного Берега і Східним Єрусалимом як їх столицею. Також Організація Об’єднаних Націй підтримувала розв’язку, що передбачала існування Палестинської держави.

Високопоставлений палестинський службовець Саїб Ерекат відкинув пропозицію про відмову від розв’язки, що передбачає дві держави, кажучи, що заміна її означає втримання статусу-кво «апартеїду».

Реальною альтернативою палестинській державі, яка б існувала поруч з Ізраїлем в умовах миру і безпеки в кордонах із 1967 року є одна, демократична держава, в якій євреї, мусульмани і християни могли б жити на рівних правах», – сказав Ерекат.

Останній раунд ізраїльсько-палестинських мирних переговорів були припинені близько трьох років тому без досягнення угоди.

Високопоставлений службовець Білого дому заявив, що президент Дональд Трамп «розраховує, що йому вдасться зібрати обидві сторони разом для обміркування миру», але що цей процес не буде високим пріоритетом нової адміністрації.

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