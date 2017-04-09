У разі потреби, Трамп нанесе нові удари по Сирії - Ніккі Гейлі

Зміщення Башара аль Асада є головним пріоритетом США у Сирії - заявляє посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Перед тим як шукати політичні рішення, головним пріоритетом США є знищення ІДІЛ - таке заявляє Держсекретар Рекс Тіллерсон. Зміщення Асада і подолання ІДІЛ можуть відбуватися одночасно - переконує радник президента з Національної Безпеки H.R. Макмастер. Сьогодні посадовці адміністрації Дональда Трампа намагаються сформулювати: якою є стратегія США у Сирії, після бомбардування військового аеропорту.

Поки єдине у чому посадовці звучать в один голос є те, що Дональд Трамп готовий до нових кроків проти Асада.

12 квітня в Москві Держсекретар Рекс Тіллерсон зустрінеться зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

59 томагавків, запущених минулого тижня з американського військового корабля у Середземному морі, по сирійській авіа базі, мали на меті надіслати чіткий сигнал режиму Асада – припинити використовувати хімічну зброю.

"Поза нами роки провальних спроб примусити Асада змінити свою поведінку. Всі вони повністю провалились" - Дональд Трамп​ наголосив у свому виступі щодо дій у Сирії.

Ніккі Гейлі під час термінованого засідання ООН у п'ятницю в Нью-Йорку сказала, що "настав час сказати – досить. Не лише сказати, настав час діяти. Башар Асад ніколи не повинен використовувати хімічну зброю. Ніколи."

Експерти намагаються спрогнозувати – якими будуть наступні кроки президента Трампа відносно режиму Асада. За словами Бенжаміна Гаддада​,

​"Найбільше питання зараз – чи це одиночний відповідний удар проти Асада за використання ним хімічної зброї, чи це ознака зміни політики, яка призведе до дипломатичних та політичних кроків заради зміни режиму".

Впливовий сенатор Боб Коркер каже - широкомасштабних військових дій очікувати не варто.

"Тим, хто думає, що ми розпочинаємо якусь велику кампанію, кажу – це не так. Ми проведемо оцінку нинішньої ситуації та буде відштовхуватись від того."

Ніяких переговорів з президентом Асадом при прийнятті рішення щодо наступних кроків, бути не може, говорить сенатор Бен Кардін.

"Він повинен нести відповідальність як військовий злочинець. Президент Трамп повинен окреслити політику, яка об’єднає сили коаліції.

Сирійський президент не вперше використовує хімічну зброю проти власного населення. У 2013 році її використали у місті Гума, яке контролювали повстанці.

Обидві випадки – є прикладами перетину "червоної лінії", встановленої у 2012 президентом Обамою – неприпустимості використання хімічної зброї. Втім, кажуть експерти, хімічна зброя – не єдиний смертельний інструмент у руках злочинного режиму.

"Візьмемо хлорні бомби. Останні чотири роки, ця зброя, яка технічно не є хімічною, вбила неймовірну кількість людей в Сирії." Колишній посадовець держдепартаменту Філіп Кроулі вказує, що більшість сирійців загинула від традиційних видів зброї. Втім, міжнародна спільнота, каже він, схоже, закриває очі на цей факт.​

"Це надсилає такий сигнал Асаду, Росії та Ірану – ви можете використовувати традиційну зброю, щоб знищити сирійську опозицію. Тільки не використовуйте хімічну зброю.

Що ж до "червоної лінії", посол США в ООН Ніккі Гейлі у неділю в інтерв’ю каналу CNN дала чітко зрозуміти – Президент Трамп готовий і далі карати за її перетинання. ​

"Він не зупиниться. Якщо йому потрібно буде зробити більше, він це зробить," -зазначила Ніккі Гейлі.

У свою чергу Держсекретар Рекс Тіллерсон у програмі ABC заявив, що вимагатиме від Росії пояснень, адже саме Москва відповідала за вивезення із Сирії хімічної зброї.

"Я не можу робити висновків про співучасть Росії у цій атаці. Але очевидно вони продемонстрували свою некомпетентність. А можливо, Асад їх просто обіграв".

Президент Путін американські авіудари по сирійській базі назвав актом агресії проти суверенної держави та запевнив, що хімічної зброї у сирійської армії нема.

А об’єднаний командний центр сил Росії, Ірану та угрупувань, які підтримують режим Асада пообіцяв відповісти на будь-який новий акт агресії проти Сирії, повідомляє агентство Рейтер.

"Америка перетнула "червону лінію", і ми будемо відповідати силою будь-якому агресору", - йдеться у заяві центру.