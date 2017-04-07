США завдали політичного удару по Путіну – Більдт

Член Європейської ради із зовнішніх зв’язків Карл Більдт вказує на те, що Володимир Путін не зміг захистити свого союзника. Про це він написав у Twitter.



«З військової точки зору удар США був проти Асада. З політичної - він такою ж мірою був проти Путіна, який не зміг захистити союзника», - написав відомий європейський політик.

Далі в Twitter Більдт вказує на реакцію Кремля: «Цей крок Вашингтона завдає істотної шкоди російсько-американським відносинам, які і без того перебувають в жалюгідному стані».

Як повідомляв «Голос Америки» - в ранніх годинах 7 квітня (за місцевим часом) американські військові завдали ракетного удару по авіабазі на заході Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї, від якої загинули близько 100 цивільних, в чому звинувачують сили президента Башара Асада.

Це перший прямий удар США по позиціях сирійських урядових сил.

Несподіваний крок позначив різку зміну позиції президента Дональда Трампа, який під час передвиборчої кампанії застерігав проти втягування США у сирійську війну, що триває вже сьомий рік.

Але президент, як виглядає, був зворушений репортажами й фотографіями дітей, які загинули від отруйного газу, що він назвав «ганьбою людства», яка переходить багато меж.

59 крилатих ракет Tomahawk були запущені з американських есмінців USS Ross і Porter у східній частині Середземного моря.

Метою атаки були злітно-посадкові смуги, літаки і заправні станції.

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