Російський літак наблизився до американського на віддаль шести метрів

Військово-морські сили США повідомили в п’ятницю, що цього тижня російський військовий літак пролетів на віддалі шести метрів від американського розвідувального літаки над Чорним морем, але що це сталося з дотриманням професійних норм.

Російський літак наблизився до американського літака P-8A Poseidon в міжнародному просторі у вівторок у час, коли американский літак здійснював завдання неподалік російської території, сказано в заяві Міністерства оборони Росії.

Російський пілот наблизив свій літак до американського «на безпечну віддаль» з метою опізнання американського літака, сказано в заяві, після чого американський літак змінив курс, а російський літак повернувся на базу.

Представниця Військово-морських сил США Памела Кунце заявила, що зустріч була проведена «безпечним і професійним способом», применшуючи питання невеликої дистанції між обома літаками.

Кунце заявила, що американські літаки і кораблі рутинно зустрічаються з російськими в міжнародному просторі і водах, але не подала додаткових подробиць про подію у вівторок.

Цей інцидент – найновіший із ряду зустрічей між американськими та російськими літаками. В лютому чотири російські літаки пролетіли над есмінцем ВМС США в Чормому морі, на дистанції 91-го метра від корабля.

Минулого місяця американські літаки перехопили два російські бомбардувальники в міжнародному просторі неподалік узбережжя Аляски. ВМС США назвали цю зустріч також «безпечною і професійною».

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