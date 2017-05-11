США підтверджують зобов’язання захищати Туреччину

Міністр оборони США Джеймс Маттіс повторив обіцянку захищати Туреччину, тоді як країна виступає проти недавнього рішення Сполучених Штатів озброїти бійців сирійських курдів, які намагаються звільнити від екстремістів «Ісламської держави» місто Ракка.

Маттіс підтвердив зобов’язання США щодо свого союзника з НАТО після зустрічі в четвер з прем’єр-міністром Туреччини Біналі Їлдримом. Вони провели перерговори на найвищому рівні між обома країнами з часу, коли у вівторок Вашингтон повідомив про плани постачити зброю угрупованню підтримуваних США сирійських курдів, відомому також як Загони народної самооборони.

Туреччина рішуче виступає проти озброєння бійців і закликає до скасування цього рішення. Туреччина вважає, що Загони народної самооборони є терористичною групою, пов’язаною із забороненою Робітничою партією Курдистану, яку Туреччина, США і Європа вважають терористичною організацією.

У середу Їлирим публічно піддав критиці рішення Сполучених Штатів, кажучи, що США не можуть використовувати одну терористичну групу в боротьбі з іншою.

Їлдирим і Маттіс зустрілися в четвер перед початком міжнародної конференції в Лондоні з питань безпеки і гуманітарних справ у Сомалі.

Неназваний високопоставлений американський службовець заявив у четвер, що США поширять обмін розвідувальною інформацією з Туреччиною, щоб вона могла краще боротися з тероризмом. Американські офіційні особи висловлюють надію, що цей крок допоможе зменшити занепокоєння турків, що зброя опиниться у ворожих руках.

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