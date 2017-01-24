Україна і США відзначили 25-річчя встановлення дипломатичних відносин. Сполучені Штати визнали Україну 26 грудня 1991 року. А наприкінці січня 1992 року в Києві, у приміщенні колишнього райкому партії, було відкрито американське посольство. На честь ювілею українсько-американського партнерства відбувся концерт у Національній філармонії. Дипломати й політики відсвяткували дату у компанії всесвітньовідомого музиканта – американського кларнетиста з українським корінням Дейвида Кракауера. Згадували найголовніші події двосторонніх відносин і робили прогнози на майбутнє. З Києва повідомляють наші кореспонденти.

Від «Котлети по-київськи» Джорджа Буша-старшого – до «Борітеся – поборете!» з вуст Білла Клінтона – до сенаторів на багатосоттисячному Євромайдані. Чверть століття українсько-американських відносин були сповнені яскравих подій. Волонтери Корпусу миру в українських містечках і селах, спостерігачі на українських виборах, спільні військово-морські навчання «Сі-Бриз»...

«25 років американці та українці вкладали свої сили і свою душу в те, щоб наші відносини були такі ж теплі, як на початку», – сказала, промовляючи зі сцени, нинішній 9-й посол США в Україні Марі Йованович. Дипломат обіцяє Україні й надалі, попри будь-які політичні шторми, увагу і підтримку Сполучених Штатів.

Марі Йованович, посол США в Україні, сказала:

«Озираючись назад, я сказала б, що за останні 25 років Україна і Сполучені Штати були справді близькими партнерами у багатьох різноманітних сферах. І це тому, що існує консенсус обох партій у США стосовно України: що ми поділяємо одні й ті самі цінності й інтереси і що американці бажають підтримувати українців. В Америці багато друзів України – і у Вашингтоні, і в усій країні. Ця підтримка дуже природна і триватиме й надалі. Ми з надією дивимось на перспективу двосторонньої співпраці на наступні 25 років, 50 років, 100 років».

А ось що кажуть про 25 років партнерства українські політики і дипломати:

Костянтин Гришенко, екс-віце-прем’єр, екс-міністр закордонних справ, екс-посол України в США:

«За ці роки ми вже не раз пересвідчувались, що тільки тоді, коли український уряд, українці могли спиратися на підтримку Сполучених Штатів, ми могли рухатись і в напрямку зміцнення своєї незалежності, і реального зміцнення наших позицій у світі».

Говорить заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд:

«Мені здається, що українці нарешті дозріли до розуміння, що ніхто за них не буде приймати їхні рішення. Раніше, як усі пам’ятають, Україна була поділена: частина вірила, що Росія нам поможе, частина вірила, що Америка нам поможе. Я думаю, що тепер усі розуміють, що Росія нам точно не поможе, це ворог. Але всі розуміють, що Америка допомагає сильним. Тому ці 25 років мали нас навчити і, я думаю, навчили, що ми маємо стати сильним партнером, для того, щоб отримати в особі Сполучених Штатів не патрона, а союзника, справжнього союзника, який буде спілкуватися з нами на рівних».

На цій темі зупинилася також віце-прем’єр з питань євроінтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе:

«Ми бачимо це партнерство, яке колись трошки активніше, колись трошки пасивніше, але стабільно розвивається. Особливо ми бачимо вагомість цих стосунків зараз, у цей час випробувань, коли ми захищаємо свою територіальну цілісність, свою незалежність. Ми бачимо, що ми маємо надійного партнера, ми бачимо, що ми маємо плече».

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