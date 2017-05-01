Дії Росії в Арктиці привернули увагу США

25 квітня Росія провела військові навчання своєї нової мото-стрілкової 80-ої арктичної бригади в Мурманську. Полковник Ілля Павловський, командувач 80-ої бригади прокоментував для Associated Press:
«Метою створення бригади було захищати інтереси та безпеку російської держави в Арктиці. За останні два з половиною роки, було проведено чотири таких навчання». Західна преса розцінила створення такої бригади, а також активізацію будівництва військових баз у регіоні, зокрема на архіпелагу Земля Франца-Йосифа, як заявку Кремля на домінування в Арктиці, повідомляють NBC та BBС.
Сполучені Штати мають забезпечити, щоб Росія не розширювала свої зусилля з домінування в регіоні
Хоча США також мають військову присутність в Арктиці, активізація дій Росії не залишилась без уваги в Вашингтоні. В березні американські морські піхотинці проводили навчання спільно з британцями в Операції Вікінг, тільки в декільках сотень кілометрів від кордону з Росією. Коментуючи активізацію Росії в Арктиці, голова Пентагону США Джим Маттіс сказав: «Сполучені Штати мають забезпечити, щоб Росія не розширювала свої зусилля з домінування в регіоні» - повідомляють ЗМІ.
Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань Арктики Роберт Папп в інтерв’ю FoxNews закликав більше уваги приділяти питанню Арктики:
«Ми думаємо про багато речей, але не зосереджуємо уваги на Арктиці». «Росія, з іншого боку, дуже залучена. Це частина її культури. Вони розуміють наскільки багатими є поклади нафти та газу вздовж цього узбережжя і хочуть використати задля власного процвітання» - заявив Папп.
На дипломатичному рівні, питання співпраці в Арктиці буде обговорюватись під час засідання Арктичної ради 10-11 травня на Алясці, США, де також буде присутній міністр закордонних справ Росії. Очікується підписання декларації про міжнародну співпрацю арктичних країн з метою наукового використання регіону.
Дивіться також: Підсумки перших 100 днів президентства Дональда Трампа
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum