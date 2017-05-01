Дії Росії в Арктиці привернули увагу США

25 квітня Росія провела військові навчання своєї нової мото-стрілкової 80-ої арктичної бригади в Мурманську. Полковник Ілля Павловський, командувач 80-ої бригади прокоментував для Associated Press:

«Метою створення бригади було захищати інтереси та безпеку російської держави в Арктиці. За останні два з половиною роки, було проведено чотири таких навчання». Західна преса розцінила створення такої бригади, а також активізацію будівництва військових баз у регіоні, зокрема на архіпелагу Земля Франца-Йосифа, як заявку Кремля на домінування в Арктиці, повідомляють NBC та BBС.

Сполучені Штати мають забезпечити, щоб Росія не розширювала свої зусилля з домінування в регіоні

Хоча США також мають військову присутність в Арктиці, активізація дій Росії не залишилась без уваги в Вашингтоні. В березні американські морські піхотинці проводили навчання спільно з британцями в Операції Вікінг, тільки в декільках сотень кілометрів від кордону з Росією. Коментуючи активізацію Росії в Арктиці, голова Пентагону США Джим Маттіс сказав: «Сполучені Штати мають забезпечити, щоб Росія не розширювала свої зусилля з домінування в регіоні» - повідомляють ЗМІ.

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань Арктики Роберт Папп в інтерв’ю FoxNews закликав більше уваги приділяти питанню Арктики:

«Ми думаємо про багато речей, але не зосереджуємо уваги на Арктиці». «Росія, з іншого боку, дуже залучена. Це частина її культури. Вони розуміють наскільки багатими є поклади нафти та газу вздовж цього узбережжя і хочуть використати задля власного процвітання» - заявив Папп.

На дипломатичному рівні, питання співпраці в Арктиці буде обговорюватись під час засідання Арктичної ради 10-11 травня на Алясці, США, де також буде присутній міністр закордонних справ Росії. Очікується підписання декларації про міжнародну співпрацю арктичних країн з метою наукового використання регіону.

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