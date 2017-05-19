Весілля року? Британська королівська родина та телезірки в гостях у Піппи Міддлтон, сестри герцогині Кембриджської

Піппа Міддлтон, сестра Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської, виходить заміж за фінансиста, мультимільйонера Джеймса Метьюза. Весілля відбудеться в суботу, 20 травня, і серед запрошених – члени королівської родини та зірки телебачення. Британські таблоїди вже встигли охрестити подію «весіллям року».

Онук королеви Єлизавети принц Гаррі з’явиться на заході зі своєю дівчиною, американською кіноактрисою, а майбутній британський король, 3-річний принц Джордж нестиме обручки для молодят.

Спеціально для весільної церемонії побудували «шатро» зі скла, своєрідний кришталевий палац вартістю 130 тисяч доларів, повідомляє Daily Mail. Скляну структуру в стилі консерваторії, доставлену з Бельгії, встановили у дворі маєтку Міддлтонів, інформує видання. Крім того, для гостей привезли розкішні портативні туалети. Вартість плаття, за повідомленнями, перевищує півсотні тисяч доларів. Загалом весілля обійдеться парі в майже півмільйона доларів, за даними Daily Mail.

33-літня Піппа Міддлтон несподівано стала світовою знаменитістю після весілля Кейт Міддлтон із принцом Вільямом у 2011-му році, на якому вона була дружкою.

На відміну від своєї сестри, яка виходила заміж у лондонському Вестмінстерському абатстві, Піппа Мідлтон братиме шлюб у її місцевому сільському храмі, мальовничій церкві Святого Марка, що розміщена близько за 50 миль від Лондона.

Син Вільяма і Кейт принц Джордж має місію на церемонії нести обручки в той час, як їхня дворічна дочка принцеса Шарлотта буде однією із дружок. Молодший брат Метьюза Спенсер, який грав головну роль у популярному британському реаліті-шоу «Зроблено в Челсі», виступатиме дружбою, за повідомленнями преси.

Гаррі, молодший брат Вільяма, повинен з’явитися в супроводі Мейґан Маркл, зірки телесеріалу «Suits». Це має стати їхньою першою показною появою на публіці з часу оголошення стосунків у листопаді минулого року.

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